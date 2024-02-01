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10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

20-летний дагестанский боец убит у своего дома. Он тренировался в зале Хабиба

Магомедрасула Мутаева расстреляли в упор.

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Источник: Соцсети

Трагедия произошла 31 января в Махачкале — поздно вечером, когда 20-летний Магомедрасул Мутаев возвращался с тренировки. Преступник подкараулил спортсмена у подъезда, стремительно выбежал навстречу и начал стрелять из пистолета. Одна из пуль попала в голову, Мутаев скончался в карете скорой помощи — по дороге в больницу.

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Как пишет Mash, предполагаемый убийца бойца ММА — 18-летний знакомый погибшего Надырхан Кадырханов. Он объявлен в розыск. По одной из версий, Мутаев около двух месяцев назад вместе с товарищами унизил Кадырханова, после чего тот решил отомстить.

Мутаев считался перспективным борцом-вольником, выступал в категории до 97 кг, но решил перейти в ММА. Дебютировал в ноябре 2023-го на турнире Fight Nights, победив единогласным решением судей азербайджанца Эльгуна Ясибова. Мутаев вызывающе вел себя на церемонии взвешивания. Он толкнул оппонента, а затем взял в руки микрофон и сказал: «Я убью его! Я снесу ему башку!» Второй бой, тоже в Fight Nights, был запланирован на 23 февраля — против иранца Кейвана Резае Далини.

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Сейчас новостные порталы отмечают, что Мутаев был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова. Это не так. В интервью «СЭ» — после победы над Ясибовым — Магомедрасул (кстати, имя свое он какое-то время назад поменял на Мухаммад) рассказал, что видел Абдулманапа лишь раз, в 10−12 лет, когда тот приезжал на турнир в Ботлихский район. «Мне старшие в зале говорят, что если бы Абдулманап увидел, какой у тебя характер, то по-любому стал бы тебя учить, ругать», — заметил Мутаев.

При этом боец тренировался в школе им. Абдулманапа Нурмагомедова — там же, где тренируются Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, Икрам Алискеров и многие-многие другие дагестанские звезды ММА. Причем летом 2023-го возле нее произошел инцидент — неизвестный несколько раз выстрелил в спину Мутаеву из травматического пистолета, а Магомедрасул принялся стрелять в ответ.

«Как в школе имени Абдулманапа реагируют на мое поведение? Мне звонили сверху, чуть поругали [за поведение на взвешивании], объяснили…» — сказал Мутаев «СЭ» после победы над Ясибовым.

Источник: Соцсети

Мутаев подавал большие надежды в ММА. 20 лет — юный возраст для бойца смешанного стиля, особенно для полутяжа. Со своей базой вольной борьбы, после тренировок в исключительно конкурентных условиях, Магомедрасул уже в скором времени мог претендовать на чемпионство в Fight Nights. «Мне всего лишь 20 лет: а я уже творю историю, — говорил он “СЭ”. — Я также чемпион России по вольной борьбе. Ровно год — и я заберу этот пояс [Fight Nights], Иншаллах! Новый волк на районе! Вы не выдержите этот темп, эту борьбу!».

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