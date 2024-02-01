20-летний дагестанский боец убит у своего дома. Он тренировался в зале Хабиба

Источник: Соцсети

Трагедия произошла 31 января в Махачкале — поздно вечером, когда 20-летний Магомедрасул Мутаев возвращался с тренировки. Преступник подкараулил спортсмена у подъезда, стремительно выбежал навстречу и начал стрелять из пистолета. Одна из пуль попала в голову, Мутаев скончался в карете скорой помощи — по дороге в больницу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-134162128&hd=2&id=456259338&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

Как пишет Mash, предполагаемый убийца бойца ММА — 18-летний знакомый погибшего Надырхан Кадырханов. Он объявлен в розыск. По одной из версий, Мутаев около двух месяцев назад вместе с товарищами унизил Кадырханова, после чего тот решил отомстить.

Мутаев считался перспективным борцом-вольником, выступал в категории до 97 кг, но решил перейти в ММА. Дебютировал в ноябре 2023-го на турнире Fight Nights, победив единогласным решением судей азербайджанца Эльгуна Ясибова. Мутаев вызывающе вел себя на церемонии взвешивания. Он толкнул оппонента, а затем взял в руки микрофон и сказал: «Я убью его! Я снесу ему башку!» Второй бой, тоже в Fight Nights, был запланирован на 23 февраля — против иранца Кейвана Резае Далини.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9ta_TsWemkI" title=""АБДУЛМАНАП БЫ ЗА ТАКОЕ ОТРУГАЛ..." / Мутаев - 20-летний трештокер из зала Хабиба / ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас новостные порталы отмечают, что Мутаев был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова. Это не так. В интервью «СЭ» — после победы над Ясибовым — Магомедрасул (кстати, имя свое он какое-то время назад поменял на Мухаммад) рассказал, что видел Абдулманапа лишь раз, в 10−12 лет, когда тот приезжал на турнир в Ботлихский район. «Мне старшие в зале говорят, что если бы Абдулманап увидел, какой у тебя характер, то по-любому стал бы тебя учить, ругать», — заметил Мутаев.

При этом боец тренировался в школе им. Абдулманапа Нурмагомедова — там же, где тренируются Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, Икрам Алискеров и многие-многие другие дагестанские звезды ММА. Причем летом 2023-го возле нее произошел инцидент — неизвестный несколько раз выстрелил в спину Мутаеву из травматического пистолета, а Магомедрасул принялся стрелять в ответ.

«Как в школе имени Абдулманапа реагируют на мое поведение? Мне звонили сверху, чуть поругали [за поведение на взвешивании], объяснили…» — сказал Мутаев «СЭ» после победы над Ясибовым.

Источник: Соцсети