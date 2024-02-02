«Готов к Голливуду». Появилось необычное видео с Шавкатом Рахмоновым

Речь идет о вероятном участии непобежденного казахстанца в съемках рекламного ролика. На видео попали рабочие моменты съемочного процесса.

«Шавкат Рахмонов готов к Голливуду», — гласит описание к видео в аккаунте AWUREDO в соцсети X (бывший Twitter).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240385&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свой последний бой Рахмонов провел в декабре в Лас-Вегасе на турнире UFC 296, где задушил во втором раунде Стивена Томпсона.