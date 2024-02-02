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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Готов к Голливуду». Появилось необычное видео с Шавкатом Рахмоновым

В сети появилось необычное видео с участием казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18−0), сообщают Vesti.kz.

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Речь идет о вероятном участии непобежденного казахстанца в съемках рекламного ролика. На видео попали рабочие моменты съемочного процесса.

«Шавкат Рахмонов готов к Голливуду», — гласит описание к видео в аккаунте AWUREDO в соцсети X (бывший Twitter).

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой последний бой Рахмонов провел в декабре в Лас-Вегасе на турнире UFC 296, где задушил во втором раунде Стивена Томпсона.

Добавим, что Рахмонов занимает занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC.

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