«Готов к Голливуду». Появилось необычное видео с Шавкатом Рахмоновым
В сети появилось необычное видео с участием казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18−0), сообщают Vesti.kz.
В сети появилось необычное видео с участием казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18−0), сообщают Vesti.kz.
Речь идет о вероятном участии непобежденного казахстанца в съемках рекламного ролика. На видео попали рабочие моменты съемочного процесса.
«Шавкат Рахмонов готов к Голливуду», — гласит описание к видео в аккаунте AWUREDO в соцсети X (бывший Twitter).
Свой последний бой Рахмонов провел в декабре в Лас-Вегасе на турнире UFC 296, где задушил во втором раунде Стивена Томпсона.
Добавим, что Рахмонов занимает занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC.