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11:00 (мск), источник: ТАСС

Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов проведет бой против Шаблия

Поединок состоится ближе к лету.

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Источник: Соцсети

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион Bellator россиянин Усман Нурмагомедов проведет бой против соотечественника Александра Шаблия. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — сказал Магомедов.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Ранее он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, но сохранил титул чемпиона. Всего на счету 25-летнего спортсмена 17 побед и ни одного поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе 30-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.

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