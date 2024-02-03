Задержан подозреваемый в убийстве бойца Мутаева | Источник: Sport24

Убийство произошло вечером 31 января. Преступник подкараулил 21-летнего Мутаева у его дома в Махачкале. Когда спортсмен вернулся с тренировки, в него начали стрелять со спины из пистолета. Всего преступник выпустил восемь пуль. Мутаева увезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

18-летний Надырхан Кадирханов, который подозревается в убийстве Мутаева, был обнаружен в Хасавюртовском районе, сообщает телеграм-канал SHOT. С места убийства он скрылся на «Ладе-Приоре».

Убийство могло быть совершено из мести. Мутаев считал, что Кадирханов распускает слухи о его отце, называя барыгой. Боец решил избить, оскорбить и унизить обидчика, облив зеленкой. Спустя некоторое время Кадирханов отомстил и убил спортсмена — это сейчас основная версия оперативников.