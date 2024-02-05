Месть за унижения, явка с повинной и толпа сочувствующих. Все, что известно об убийстве бойца Мутаева

Источник: Соцсети

18-летнему убийце грозит до 20 лет лишения свободы

31 января в Махачкале застрелили 20-летнего бойца Магомедрасула Мутаева. Главный подозреваемый в убийстве — 18-летний Надырхан Кадирханов, который также занимался вольной борьбой и выступал на соревнованиях. Рассказываем все, что известно о трагическом инциденте.

Кто такой Магомедрасул Мутаев

По правилам смешанных единоборств парень успел провести лишь один поединок — в ноябре 2023 года единогласным решением судей победил азербайджанца Эльгуна Ясибова на турнире AMC Fight Nights. Перед поединком он устроил яркую дуэль взглядов с соперником и пообещал снести тому голову.

23 февраля Мутаев должен был провести второй бой — против иранца Кейвана Далини. Ранее Магомедрасул (по ходу жизни взял себе имя Мухаммад) выступал по вольной борьбе, где тоже считался перспективным спортсменом: он брал серебро на турнире памяти Али Алиева в весе до 97 кг. В ММА Мутаев тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова рядом с такими спортсменами, как Ислам Махачев, Усман и Умар Нурмагомедовы, Икрам Алискеров, Мурад Рамазанов, Магомедрасул Гасанов. Но называть его учеником Абдулманапа — неправильно: по словам самого Мутаева в интервью «СЭ», он видел отца Хабиба только в детстве на одном из турниров по вольной борьбе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9ta_TsWemkI" title=""АБДУЛМАНАП БЫ ЗА ТАКОЕ ОТРУГАЛ..." / Мутаев - 20-летний трештокер из зала Хабиба / ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За что и как убили Мутаева

Согласно основной версии оперативников, Мутаева убили из мести. Якобы Магомедрасул думал, что Кадирханов распускает слухи о его отце, называя барыгой, и решил унизить Надырхана. По информации Mash Gor, компания Мутаева из 15 человек избила Кадырханова и облила зеленкой, после чего Мутаев якобы помочился на Кадирханова. Также сообщалось, что в Кадирханова дважды выстрелили и тушили об его лицо сигареты. В Telegram-канале появилось видео, на котором кто-то извлекает пули из тела Кадирханов — заявление в полицию тот не писал, поэтому вытаскивать пули пришлось без помощи врачей.

За унижение Кадирханов отомстил спустя пару месяцев. Вечером 31 января, примерно в 22.30, он подкараулил Мутаева возле дома бойца на улице Гапцахской в Махачкале, выбежал навстречу и произвел восемь выстрелов. Одна из пуль попала в голову — Мутаева увезли в больницу, где тот скончался, не приходя в сознание.

Явка с повинной и сочувствующие Кадирханову

Вскоре в городе объявили план «Перехват». Выяснилось, что машина, на которой скрылся убийца, в последний раз засветилась на камерах спустя полчаса после расстрела Мутаева. Правоохранители прочесывали местность, а Кадирханов на связь с родственниками не выходил. Он сдался полиции только через два дня. Как пишет Mash Gor, полиция Дагестана вела переговоры с родителями парня и убедила сначала отца, а затем и самого Надырхана, что лучше явиться с повинной.

Когда Кадирханов давал показания в Следственном комитете по Ленинскому району Махачкалы, возле отдела полиции собралась толпа людей — все они пришли поддержать его. Позже обвиняемый вышел из здания и направился в машине — по пути в автомобиль он пожимал протянутые ему руки сочувствующих.

Кроме того, под видео и новостями в соцсетях об инциденте можно увидеть множество комментариев в поддержку убийцы Мутаева, а на сайте Change.org создали петицию с требованиями защитить права и свободу Кадирханова и даже оправдать его поступок состоянием аффекта. К вечеру 4 февраля петицию подписали более 2,5 тысячи человек.

Надырхан Кадирханов

Что говорят друзья и знакомые Мутаева из большого спорта

У друзей Мутаева из мира большого спорта другой взгляд на ситуацию. Чемпион мира по вольной борьбе Ахмед Тажудинов, близкий друг Мутаева, заявил, что Магомедрасул никого не обливал зеленкой, и призвал комментаторов не писать плохих вещей о погибшем бойце.

«Мы очень много с ним тренировались, очень много были на выездах, — сказал Тажудинов “СЭ”. — Он мне запомнился очень хорошим, искренним братом. Я ничего плохого не слышал о нем, поэтому пусть Аллах простит ему грехи и введет его в райские сады. Он был моим другом близким. Получилось так, значит, так было суждено. История там… То, что в интернете пишут — это вообще неправда. Не было такого, что там его [Кадирханова] зеленкой обливали — это вообще неправда. Я комментарии читаю — очень плохие вещи пишут. Близкие люди его знают, как было. Я хочу сказать им [комментаторам] тоже, чтобы так не писали плохие вещи про него, это все не так было. Хочу ли рассказать, как было? Нет, я лучше не буду рассказывать, там долгая история».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Yrn9zZTcZhU" title="ТАЖУДИНОВ: "Садулаев? Будем помогать друг другу" / Мутаев, Снайдер, ММА, Олимпиада, ТО САМОЕ ФОТО" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А боец PFL Мурад Рамазанов, который тоже тренируется в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал, что Мутаев хоть и был шумным, но говорил старшим товарищам, что все недопонимания у него уже улажены.

«Активный, шумный был, — сказал Рамазанов “СЭ”. — На сборах душа компании. Настоящий, искренний парень. Нас костяк был, мы часто после зала могли пойти кофе попить, мы его как старшие ругали, объясняли. Он нам говорил последние дни: “Не-не, старшие братья, у меня только тренировки, у меня ни с кем… у меня даже с кем непонятки были, по рукам дали”. У меня первое после новости было: “С кем?! Кто?” Вроде ни о ком он не говорил».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MsHejYMHoa4" title="МУРАД РАМАЗАНОВ: "Мутаев был очень перспективным" / почему PFL, а не UFC / СТРИКЛЭНД НЕ МОЕТСЯ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Какой срок грозит Кадирханову