Майкл Биспинг назвал главную интригу боя Шавкат Рахмонов — Колби Ковингтон

«Если они сделают этот бой, здесь таится большая интрига. У Колби уже были титульные шансы, и я не думаю, что он получит еще один. Но если он побьет Рахмонова! Это просто взорвет ваш мозг. Если он побьет Шавката, о нем снова заговорят как о претенденте. Но сможет ли Ковингтон это сделать? Я сильно сомневаюсь. Вот главный вопрос: если бой против Рахмонова состоится, есть ли у Колби еще огонь внутри?» — заявил Биспинг на своем ютуб-канале.