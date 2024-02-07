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00:45 (мск), источник: Sport24

Майкл Биспинг назвал главную интригу боя Шавкат Рахмонов — Колби Ковингтон

Бывший чемпион UFC, блогер Майкл Биспинг высказался о потенциальном поединке между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Колби Ковингтоном.

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По информации некоторых СМИ, бой Рахмонова против Ковингтона может пройти в 2024 году.

«Если они сделают этот бой, здесь таится большая интрига. У Колби уже были титульные шансы, и я не думаю, что он получит еще один. Но если он побьет Рахмонова! Это просто взорвет ваш мозг. Если он побьет Шавката, о нем снова заговорят как о претенденте. Но сможет ли Ковингтон это сделать? Я сильно сомневаюсь. Вот главный вопрос: если бой против Рахмонова состоится, есть ли у Колби еще огонь внутри?» — заявил Биспинг на своем ютуб-канале.

Шавкат Рахмонов провел 18 боев в ММА и одержал 18 досрочных побед. На счету Колби Ковингтона 17 выигрышей в 21 поединке.

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