Майкл Биспинг назвал главную интригу боя Шавкат Рахмонов — Колби Ковингтон
Бывший чемпион UFC, блогер Майкл Биспинг высказался о потенциальном поединке между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Колби Ковингтоном.
Бывший чемпион UFC, блогер Майкл Биспинг высказался о потенциальном поединке между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Колби Ковингтоном.
По информации некоторых СМИ, бой Рахмонова против Ковингтона может пройти в 2024 году.
«Если они сделают этот бой, здесь таится большая интрига. У Колби уже были титульные шансы, и я не думаю, что он получит еще один. Но если он побьет Рахмонова! Это просто взорвет ваш мозг. Если он побьет Шавката, о нем снова заговорят как о претенденте. Но сможет ли Ковингтон это сделать? Я сильно сомневаюсь. Вот главный вопрос: если бой против Рахмонова состоится, есть ли у Колби еще огонь внутри?» — заявил Биспинг на своем ютуб-канале.
Шавкат Рахмонов провел 18 боев в ММА и одержал 18 досрочных побед. На счету Колби Ковингтона 17 выигрышей в 21 поединке.