Мощный дебют в UFC: боец из Казахстана получил поединок с братом Хабиба

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Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах такого неожиданного матчмейкинга со стороны UFC и предстоящем поединке в целом.

Бой между 26-летним Алмаханом и 28-летним Нурмагомедовым пройдет в ночь на 3 марта в Лас-Вегасе (Невада, США). Изначально на эту дату был запланирован первый в истории ивент на территории Саудовской Аравии, но в итоге он был перенесен на июнь, а освободившуюся дату закрыли турниром UFC Fight Night на арене UFC Apex.

Для Умара, который является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, это будет первый бой с января 2023 года. Тогда он нокаутом в первом раунде победил Раони Барселоса. В августе прошлого года дагестанский файтер собирался вернуться в клетку, но в итоге слетел с поединка против представителя топ-5 Кори Сэндхагена из-за травмы плеча.

В последние месяцы Умар много жаловался на то, что топовые соперники избегают его и бояться делить с ним клетку. Он неоднократно обращался к UFC и матчмейкерам, своему менеджеру с просьбой как можно скорее найти ему бой. В итоге ситуация накалилась до предела, и Нурмагомедову стало все равно, с кем биться.

Алмахан, который вырос в большую звезду в казахстанской лиге OCTAGON, уже давно мечтал о попадании в UFC. Вероятно, что матчмейкеры предложили ему контракт с условием, что он примет поединок с устрашающим парнем, с которым никто не хочет драться. Бекзат тоже оказался из тех, кому не важно, кто стоит напротив. Так пути Алмахана и Нурмагомедова сошлись и теперь пересекутся в начале марта.

Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз не скрывал свой радости: «Наконец-то хоть кто-то согласился драться с Умаром 2 марта», — написал он в соцсетях.

Понятно, что большим фаворитом противостояния является Умар. У него 16−0 среди профессионалов, 4−0 в UFC с тремя досрочными финишами и полная доминация над соперниками. Российский файтер продолжает прославлять род Нурмагомедовых и школу своего дяди, ныне покойного Абдулманапа Нурмагомедова.

Во всем мире удивились тому, что в соперники Умару достался малоизвестный за пределами Казахстана дебютант. Но то, что Бекзат принял этот бой — говорит о его характере и вере в себя. Да, ему нечего терять, ведь он только начинает свой путь в UFC, но следует понимать, что никто не хочет начинать карьеру в лучшей лиге мира с поражения. А это значит, что Алмахан рассчитывает на успех.

Сам Бекзат идет на серии из девяти побед кряду. Единственное поражение он потерпел в октябре 2020-го, проиграв удушающим приемом Султану Жолдошбеку. В 2018 году Алмахан, хоть и спорно, но выиграл в любительском поединке у Сергея Морозова.

Кстати, с ним у Алмахана теперь много общего. На данный момент в ростере UFC числятся лишь два казахстанца в весовой категории до 61 килограмма — Бекзат и Сергей. Причем Морозов, как и Алмахан, дебютировал в UFC поединком против Нурмагомедова — в январе 2021-го Умар выиграл у казахстанца удушающим приемом во второй пятиминутке.

Риск достаточно велик, но самое главное, что основную первоначальную цель Алмахан уже выполнил — подписал контракт с UFC и получил бой. В случае победы казахстанец добьется невероятного апсета и всеобщего признания, а еще наверняка взлетит в рейтинг топ-15.

Если же нанести первое поражение Нурмагомедову не получится, то у Бекзата все равно будут шансы реабилитироваться, да и никто не станет критиковать его за проигрыш в дебюте такому опытному и опасному оппоненту.

Поэтому Алмахан, по сути, находится в беспроигрышном положении, в отличие от соперника. Потому что если Умар не справится с дебютантом из Казахстана, то на его перспективах в UFC моментально будет поставлен крест.

До поединка осталось уже меньше месяца. Остается с нетерпением и большим интересом ждать, когда Алмахан и Нурмагомедов сойдутся в октагоне, чтобы выявить сильнейшего. Это будет мощная битва!