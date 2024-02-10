Экс-чемпион UFC Стрикленд провел битву взглядов с Дональдом Трампом
Американский боец, бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд провел шуточную битву взглядов с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Американский боец, бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд провел шуточную битву взглядов с экс-президентом США Дональдом Трампом.
«После 3 лет, когда нам говорили, что американцы плохие, приятно видеть человека, который любит свою страну и своих граждан. Во мне течет красно-бело-синяя кровь. Было время, когда так же было со всеми гражданами Америки. Я с нетерпением жду дня, когда расовая, половая и экономическая пропаганда закончится, и американцы поймут, что они вместе», — написал Стрикленд под снимком.
Дональд Трамп собирается принять участие в предстоящих выборах президента США, намеченных на 5 ноября 2024 года.