Экс-чемпион UFC Стрикленд провел битву взглядов с Дональдом Трампом

«После 3 лет, когда нам говорили, что американцы плохие, приятно видеть человека, который любит свою страну и своих граждан. Во мне течет красно-бело-синяя кровь. Было время, когда так же было со всеми гражданами Америки. Я с нетерпением жду дня, когда расовая, половая и экономическая пропаганда закончится, и американцы поймут, что они вместе», — написал Стрикленд под снимком.