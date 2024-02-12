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22:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер Макгрегора: Конор в прекрасной форме и готов вернуться в июне

Тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора Филип Сатклифф заявил, что его подопечный готовится к возвращению в июне.

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«Конор в прекрасной форме. Он готовится к бою против Чендлера в июне. Он в форме, готов к любому бою с любым соперником, которого поставит против него Дана Уайт. Он практически каждый день в зале, тренируется очень усердно. Его мотивация — вернуться в октагон, в этот бойцовский бизнес. Он полностью восстановился после травмы ноги. Он тренируется, проводит ММА-спарринги и боксерские, наносит удары ногами», — сказал Сатклифф «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, Макгрегор досрочно проиграл Дастину Порье, получив травму ноги в конце первого раунда.

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