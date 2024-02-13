Чимаев объяснил, почему не будет драться на турнире UFC 300
Известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев сообщил, что не будет драться на турнире UFC 300.
Известный чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев сообщил, что не будет драться на турнире UFC 300.
В комментариях в социальной сети спортсмена один из фанатов выразил надежду, что Чимаев получит титульный бой на турнире UFC 300. В ответ на это Хамзат написал: «Никаких боёв в Рамадан».
Турнир UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.
Напомним, свой последний бой Чимаев провёл 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. В рамках турнира он встретился с американцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хамзата судейским решением.
Чимаев ещё не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед в 13 боях.