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00:21 (мск), источник: Sport24

Президент UFC объяснил, что объединяет Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал длительный перерыв в карьере у топового ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

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Президент UFC объяснил, что объединяет Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова | Источник: ru.ufc.com

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.

«Во-первых, Конор возвращается после одной из самых противных травм, которую вы только можете себе представить. Помните, на какой срок “вылетали” Андерсон Силва и Крис Вайдман? Эти парни ломали ту же самую кость.

А во-вторых, Конору не нужны гребаные деньги! А когда тебе не нужны деньги… Вот, например, Хабибу Нурмагомедову не нужны деньги. И он завершил карьеру", — заявил Уайт в интервью Кевину Лоулу.

Ранее Конор Макгрегор сообщил, что планирует провести бой против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 29 июня.

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