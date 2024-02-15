Президент UFC объяснил, что объединяет Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова | Источник: ru.ufc.com

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.

«Во-первых, Конор возвращается после одной из самых противных травм, которую вы только можете себе представить. Помните, на какой срок “вылетали” Андерсон Силва и Крис Вайдман? Эти парни ломали ту же самую кость.

А во-вторых, Конору не нужны гребаные деньги! А когда тебе не нужны деньги… Вот, например, Хабибу Нурмагомедову не нужны деньги. И он завершил карьеру", — заявил Уайт в интервью Кевину Лоулу.