Президент UFC объяснил, что объединяет Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал длительный перерыв в карьере у топового ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал длительный перерыв в карьере у топового ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.
«Во-первых, Конор возвращается после одной из самых противных травм, которую вы только можете себе представить. Помните, на какой срок “вылетали” Андерсон Силва и Крис Вайдман? Эти парни ломали ту же самую кость.
А во-вторых, Конору не нужны гребаные деньги! А когда тебе не нужны деньги… Вот, например, Хабибу Нурмагомедову не нужны деньги. И он завершил карьеру", — заявил Уайт в интервью Кевину Лоулу.
Ранее Конор Макгрегор сообщил, что планирует провести бой против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 29 июня.