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00:18 (мск), источник: Sport24

Милохин провел тренировку с чемпионом UFC Перейрой

Российский блогер Даня Милохин провел тренировку с чемпионом UFC Алексом Перейрой.

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Милохин опубликовал совместную фотографию с бразильцем в своих соцсетях.

16 февраля Милохин дебютирует в ММА и проведет поединок в Дубае против Аджмала Хана.

Перейра провел свой последний поединок в ноябре 2023 года и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе UFC благодаря победе над Иржи Прохазкой.

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