Милохин провел тренировку с чемпионом UFC Перейрой
Российский блогер Даня Милохин провел тренировку с чемпионом UFC Алексом Перейрой.
Российский блогер Даня Милохин провел тренировку с чемпионом UFC Алексом Перейрой.
Милохин опубликовал совместную фотографию с бразильцем в своих соцсетях.
16 февраля Милохин дебютирует в ММА и проведет поединок в Дубае против Аджмала Хана.
Перейра провел свой последний поединок в ноябре 2023 года и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе UFC благодаря победе над Иржи Прохазкой.