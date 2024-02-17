Станет первым из казахстанцев. Бекзат Алмахан проведет исторический для страны бой в UFC

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На турнире 3 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) 26-летний Алмахан, в прошлом являвшийся чемпионом казахстанской лиги OCTAGON, встретится с 28-летним россиянином Умаром Нурмагомедовым (16−0, 4−0 — в UFC), который ранее был обладателем чемпионского пояса GFC (ныне Eagle FC).

Уже известно, что Алмахан станет первым бойцом-мужчиной из Казахстана, который в первом же поединке в UFC выступит в главном карде ивента. Бекзат и Умар подерутся во втором бою главного карда.

В прошлые годы казахстанские дебютанты начинали свою карьеру в UFC с выступлений в предварительном карде. Это касается Дамира Исмагулова, Жалгаса Жумагулова, Шавката Рахмонова, Сергея Морозова, Азата Максума и Асу Алмабаева.

Но если учитывать и женские поединки, то подобное уже удавалось казахстанке Марии Агаповой. Летом 2020-го она дебютировала в UFC, открыв главный кард одного из неномерных турниров.

Кроме того, еще ни один казахстанский боец UFC не начинал со столь топовой оппозиции. Алмахан в первом же бою подерется с 13-м номером своей весовой категории. До этого с топового соперника в UFC стартовал Жумагулов, когда вышел в клетку с тогдашним 14-м номером наилегчайшего веса Раулианом Пайвой. Однако перспективы Нурмагомедова в UFC гораздо выше.