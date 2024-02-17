Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Дженоа
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо М
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Гавр
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Хоккей. НХЛ
20:30
Бостон
Лос-Анджелес
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сассуоло
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Каролина
15
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго
Оттава
Хоккей. НХЛ
18.02
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
18.02
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
18.02
Тампа-Бэй
Флорида
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Станет первым из казахстанцев. Бекзат Алмахан проведет исторический для страны бой в UFC

До дебюта казахстанского бойца легчайшего веса Бекзата Алмахана (17−1) в UFC осталось чуть больше двух недель. Корреспондент Vesti.kz отметил несколько деталей, которые делают его первый бой в промоушене особенным для всей страны.

Наверх
Источник: Соцсети

На турнире 3 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) 26-летний Алмахан, в прошлом являвшийся чемпионом казахстанской лиги OCTAGON, встретится с 28-летним россиянином Умаром Нурмагомедовым (16−0, 4−0 — в UFC), который ранее был обладателем чемпионского пояса GFC (ныне Eagle FC).

Уже известно, что Алмахан станет первым бойцом-мужчиной из Казахстана, который в первом же поединке в UFC выступит в главном карде ивента. Бекзат и Умар подерутся во втором бою главного карда.

В прошлые годы казахстанские дебютанты начинали свою карьеру в UFC с выступлений в предварительном карде. Это касается Дамира Исмагулова, Жалгаса Жумагулова, Шавката Рахмонова, Сергея Морозова, Азата Максума и Асу Алмабаева.

Но если учитывать и женские поединки, то подобное уже удавалось казахстанке Марии Агаповой. Летом 2020-го она дебютировала в UFC, открыв главный кард одного из неномерных турниров.

Кроме того, еще ни один казахстанский боец UFC не начинал со столь топовой оппозиции. Алмахан в первом же бою подерется с 13-м номером своей весовой категории. До этого с топового соперника в UFC стартовал Жумагулов, когда вышел в клетку с тогдашним 14-м номером наилегчайшего веса Раулианом Пайвой. Однако перспективы Нурмагомедова в UFC гораздо выше.

Понятно, что Алмахан настроен на победу и большую сенсацию. Если ему удастся стать первым, кто одолеет Нурмагомедова, то он точно шокирует весь мир смешанных единоборств.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь