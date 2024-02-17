Россиянин Малачиев в Бангкоке победил японца Саруту
Российский боец Мансур Малачиев одержал победу над Йосуке Сарутой из Японии на турнире One Fight Night 19.
Российский боец Мансур Малачиев одержал победу над Йосуке Сарутой из Японии на турнире One Fight Night 19.
Поединок прошел в ночь на 17 февраля в Бангкоке в весе до 56,7 килограмма и завершился победой россиянина. Бой продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Малачиеву.
Для россиянина это был третий бой под эгидой One. Теперь у него две победы при одном поражении.