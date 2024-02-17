Россиянин Малачиев в Бангкоке победил японца Саруту

Поединок прошел в ночь на 17 февраля в Бангкоке в весе до 56,7 килограмма и завершился победой россиянина. Бой продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Малачиеву.

Для россиянина это был третий бой под эгидой One. Теперь у него две победы при одном поражении.