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09:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роман Копылов досрочно уступил американцу Эрнандесу на UFC 298

Российский боец ММА Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC 298.

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов, вышедший на замену соотечественнику Икраму Алискерову, потерпел поражение от американца Энтони Эрнандеса на 298-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок прошел в Анахайме (США) и закончился сдачей отечественного спортсмена после удушающего приема во втором раунде.

На счету 32-летнего Копылова 12 побед и три поражения, у него прервалась серия из четырех побед нокаутом. У 30-летнего Эрнандеса 12 побед и два поражения (один бой признан несостоявшимся).

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