Роман Копылов досрочно уступил американцу Эрнандесу на UFC 298

Поединок прошел в Анахайме (США) и закончился сдачей отечественного спортсмена после удушающего приема во втором раунде.

На счету 32-летнего Копылова 12 побед и три поражения, у него прервалась серия из четырех побед нокаутом. У 30-летнего Эрнандеса 12 побед и два поражения (один бой признан несостоявшимся).