Роман Копылов досрочно уступил американцу Эрнандесу на UFC 298
Российский боец ММА Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC 298.
Российский боец ММА Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC 298.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов, вышедший на замену соотечественнику Икраму Алискерову, потерпел поражение от американца Энтони Эрнандеса на 298-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Поединок прошел в Анахайме (США) и закончился сдачей отечественного спортсмена после удушающего приема во втором раунде.
На счету 32-летнего Копылова 12 побед и три поражения, у него прервалась серия из четырех побед нокаутом. У 30-летнего Эрнандеса 12 побед и два поражения (один бой признан несостоявшимся).