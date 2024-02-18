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10:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грузин Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо

Грузинский боец ММА Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили взял верх над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо на 298-м номерном турнире лиги в Анахайме (США).

Противостояние продлилось все три раунда и закончилось победой грузина единогласным решением судей.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Двалишвили 17 побед и четыре поражения, он идет на серии из десяти побед. У олимпийского чемпиона 2008 года по вольной борьбе Сехудо в активе 16 побед при четырех поражениях.

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