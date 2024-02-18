Грузин Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили взял верх над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо на 298-м номерном турнире лиги в Анахайме (США).

На счету Двалишвили 17 побед и четыре поражения, он идет на серии из десяти побед. У олимпийского чемпиона 2008 года по вольной борьбе Сехудо в активе 16 побед при четырех поражениях.