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09:21 (мск), источник: ТАСС

Топурия победил Волкановски в титульном бою UFC в полулегком весе

Поединок завершился досрочной победой Топурии нокаутом во втором раунде.

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ТАСС, 18 февраля. Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия победил австралийца Александра Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 298 в Анахайме (штат Калифорния, США).

Титульный поединок в полулегком весе завершился досрочной победой Топурии нокаутом во втором раунде. Волкановски владел чемпионским титулом UFC в полулегком весе с декабря 2019 года и с того времени пять раз успешно его защитил.

Волкановски 35 лет, он потерпел третье поражение в организации за 16 боев. Всего в смешанных единоборствах (ММА) спортсмен одержал 26 побед и потерпел 4 поражения. Топурии 27 лет, на его счету теперь 15 побед в MMA и ни одного поражения.

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