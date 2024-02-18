Топурия победил Волкановски в титульном бою UFC в полулегком весе

Титульный поединок в полулегком весе завершился досрочной победой Топурии нокаутом во втором раунде. Волкановски владел чемпионским титулом UFC в полулегком весе с декабря 2019 года и с того времени пять раз успешно его защитил.

Волкановски 35 лет, он потерпел третье поражение в организации за 16 боев. Всего в смешанных единоборствах (ММА) спортсмен одержал 26 побед и потерпел 4 поражения. Топурии 27 лет, на его счету теперь 15 побед в MMA и ни одного поражения.