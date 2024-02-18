Топурия победил Волкановски в титульном бою UFC в полулегком весе
Поединок завершился досрочной победой Топурии нокаутом во втором раунде.
Поединок завершился досрочной победой Топурии нокаутом во втором раунде.
ТАСС, 18 февраля. Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия победил австралийца Александра Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 298 в Анахайме (штат Калифорния, США).
Титульный поединок в полулегком весе завершился досрочной победой Топурии нокаутом во втором раунде. Волкановски владел чемпионским титулом UFC в полулегком весе с декабря 2019 года и с того времени пять раз успешно его защитил.
Волкановски 35 лет, он потерпел третье поражение в организации за 16 боев. Всего в смешанных единоборствах (ММА) спортсмен одержал 26 побед и потерпел 4 поражения. Топурии 27 лет, на его счету теперь 15 побед в MMA и ни одного поражения.