Дерзкий грузин уничтожил великого чемпиона в стиле Макгрегора. Топурия — новая большая звезда UFC

Только что в Анахайме (Калифорния) на арене «Хонда-Центр» подошел к концу большой турнир — UFC 298. И его главным событием стал бой за титул в полулегком весе между чемпионом Александром Волкановски (Австралия) и претендентом Илией Топурия (Испания/Грузия).

Источник: UFC

Волкановски подошел к бою в статусе самого доминирующего чемпиона UFC среди представителей всех дивизионов. Алекс владеет поясом в полулегком весе с 2019 года, и с тех пор австралийца удалось пять раз его защитить. Это — лучший результат лиги. Кроме того, за плечами у чемпиона крайне впечатляющий послужной список. Волкановски имеет на счету победы над Жозе Альдо, Чедом Мендесом, Брайаном Ортегой, Яиром Родригесом, а главное — ему трижды довелось одолеть Макса Холлоуэя, одну из крупнейших звезд в истории UFC.

Алекса Волкановски по праву считают одним из величайших полулегковесов за все время. При этом австралийца ставят в один ряд с людьми, которых он бил — вышеупомянутых Альдо и Холлоуэя. До начала прошлого года Волкановски возглавлял список сильнейших бойцов UFC вне зависимости от веса. И вообще, вероятно, Александр прямо сейчас был бы крупнейшей звездой лиги, если бы не в 2023-м дважды не ввязался в противостояние с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым.

Читайте также Махачев вновь победил Волкановски и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе

В прошлом феврале Волкановски впервые попытался забрать второй пояс UFC и ради этого поднялся в категорию с лимитом до 70 килограммов. Тогда, на турнире в Австралии Алекс выглядел совсем неплохо против более крупного и физически сильного Махачева: соперники провели в октагоне пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Исламу, и позже это решение многие фанаты австралийца сильно критиковали. В октябре 2023-го Волкановски снова попытался забрать у Махачева пояс, правда, теперь ему ради этой возможности пришлось выйти к на поединок на коротком уведомлении. Риск Алекса не оправдался: без должной подготовки он уже в первом раунде улетел в нокаут от Ислама.

Всего три месяца Волкановски пробыл без дела, прежде чем выйти на очередную защиту титула в полулегком весе. Его новым соперником стал молодой 27-летний претендент из Испании Илия Топурия (по происхождению он — грузин). На его счету значилась серия из 14 побед, шесть из которых были одержаны в UFC. У Топурии отличные боксерские навыки и борцовская база. И хотя в целом он не выглядел таким уж монстром на фоне других людей, которых бил Волкановски ранее, но многие отдавали предпочтение Илие, поскольку сомневались в готовности Алекса после недавнего поражения нокаутом.

А еще по ходу раскрутки этого противостояния Топурия пытался забрать психологическое преимущество, немного сыграв в раннего Макгрегора…

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240509&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом раунде Топурия пытался давить на чемпиона, но при этом не спешил набрасывать большое количество ударов. Волкановски, как казалось, довольно спокойно отстреливался на отходе, в основном, используя кики. Первые пять минут с большой долей вероятности остались за австралийцем, хотя большого преимущества у него не было, да и нанести ущерб сопернику он не смог. Было ощущение, что бой только разгоняется, и чемпион будет наращивать обороты чуть позже. Однако в середине второй пятиминутки случилось нечто шокирующее: Топурия пошел в атаку и брутально нокаутировал Волкановски комбинацией с рук.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456249907&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Илия Топурия стал автором большой сенсации, разбив Волкановски. Мало кто ожидал, что он сможет одолеть чемпиона из Австралии — да еще и в таком стиле. Однако Топурия сумел подкрепить свое дерзкое поведение до боя действиями в октагоне, и после таких выступлений становятся большими звездами. А сразу после главной победы в своей жизни Илия бросил вызов Конору Макгрегору, которого в клетке не видели почти три года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456249909&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да и кроме того, ирландец кажется огромным по сравнению со своей же версией времен, когда он сам выступал в полулегком весе. Достаточно сказать, что возвращаться Макгрегор собирается уже в средний вес (напомним, там лимит — 84 кг, а в полулегком весе — 66). Что касается Волкановски, то он выразил надежду на немедленный реванш с Топурией в Испании.