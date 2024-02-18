Федор Емельяненко заявил о желании провести бой с Нганну

В октябре прошлого года Нганну дебютировал в профессиональном боксе, выйдя в ринг против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Фьюри победил единогласным решением судей, однако по ходу боя Нганну отправил британца в нокдаун.
— Представитель Майка Тайсона сказал, что ваш бой с Майком нереален.
— Ну, сказал, значит, сказал.
— Действительно были предметные переговоры с Тайсоном? Вы их сами вели?
— Нет-нет, я не сам, у меня представитель есть. Илья, ты же уже сделал вывод в своей статье. (Улыбается.).
— Ну да. Так что — что об этом говорить? Давай подождем, поживем, посмотрим. Если даст Бог — значит, бой будет. Если не даст — не будет.
— Но вас интересуют только суперзвезды бокса, легенды в возрасте? Или, допустим, бой с бойцом ММА?
— Мне Фрэнсис Нганну интересен. По ММА я уже все — не тяну. А по боксу было бы интересно с ним побиться.
— Но Нганну — это не Тайсон 50-с чем-то летний. Он чуть у Фьюри не выиграл. В нокдаун его отправил.
— И поняли, что Нганну вам по силам?
— Мне бы хотелось с ним сразиться. Это не то, что завышенная самооценка, но мне было бы интересно провести с ним бой.
— Вы бесстрашный человек.
— Знаете, если боец выходит в ринг и у него трясутся поджилки — это сырой, несостоявшийся боец.
— Голод до боев у вас еще остается.
— Я боец, да. Наверное, еще в строю. (Улыбается.) Понимаю, что по ММА я не тяну. У меня травмы. Сейчас исключил борьбу из своих тренировок.