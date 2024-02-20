Шавкат Рахмонов узнал место в обновленном рейтинге UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги организации по весовым категориям, сообщают Vesti.kz. Изменения произошли после турнира UFC 298 в Анахайме (США).
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги организации по весовым категориям, сообщают Vesti.kz. Изменения произошли после турнира UFC 298 в Анахайме (США).
Так, непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18−0) сохранил за собой третье место в полусреднем весе UFC. Лидером рейтинга остается Камару Усману, а следом располагается Белал Мухаммад. Чемпионом UFC в этом весе является Леон Эдвардс. В топ-10 дивизиона произошли измнения.
Ирландский проспект Йена Гэрри (14−0) поднялся на четыре позиции и располагается теперь на шестой строчке. На турнира UFC 298 он победил американца Джеффа Нила, который опустился с восьмого на девятое место.
Также по позиции потеряли Шон Брэди (7), Стивен Томпсон (8) и Висенте Луке (10).
Напомним, свой последний бой Рахмонов провел декабре, когда удушающим приемом во втором раунде победил Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном. Для «Номада» эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные.