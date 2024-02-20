Не торопитесь списывать Яна. Сейчас Пётр в кризисе, но потенциал чемпиона никуда не делся

В ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в Майами (США) состоится номерной турнир UFC 299. Его возглавит титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой, но взгляды российских любителей единоборств будут прикованы к другому поединку. Спустя год после своего поединка против Мераба Двалишвили в октагон возвращается экс-чемпион UFC Пётр Ян, который разделит клетку с китайским бойцом Сонгом Ядонгом.

Россиянин не дрался год, для него это был самый длительный простой в карьере. Но длинная пауза была необходима. Последние четыре года были в карьере Петра настоящими эмоциональными качелями. Ян завоевал пояс в 2020 году, финишировав Жозе Альдо, однако уже в первой защите потерял титул: все мы помним злосчастное колено, которое повлекло за собой дисквалификацию россиянина и короновало Алджамейна Стерлинга. Да, пока Алджо бегал от реванша, Ян уверенно разобрался с крепким Кори Сэндхагеном, но затем неудачи пошли одна за одной. Два спорных поражения раздельным решением судей от Стерлинга и О’Мэлли, разгром от Мераба Двалишвили — всё это вынудило Петра взять паузу. Назрел кризис, но при этом чемпионский потенциал Яна никуда не делся.

Да, у Петра четыре поражения решениями в пяти последних боях. Но три из четырёх решений вызывают вопросы, например, тот же О’Мэлли уже сам признал, что на деле проиграл россиянину. Бой с Двалишвили был ошибочным с менеджерской точки зрения: Пётр и его команда хотели как можно раньше вернуться в титульную гонку, и посчитали вариант со стилистически неудобным грузином приемлемым. И это вместо того, чтобы выбрать соперника попроще и просто вернуться на победную серию для эмоционального всплеска. Тем более во время подготовки к бою с Мерабом у Яна были минимум две серьёзные травмы.

Всё накопилось как снежный ком, после чего Пётр был вынужден уйти в тень. Он не давал интервью, залечивал травмы, восстанавливал психологическое состояние и проводил время с семьёй. При этом, конечно, не забывал про тренировки и готовился к полноценному возвращению.

За время отсутствия Петра многое в дивизионе поменялось, но Ян сохранил высокую пятую позицию в рейтинге и шансы вернуться в титульную гонку. Россиянин по-прежнему один из самых сильных бойцов своего веса. Ян дважды проиграл Стерлингу, который после этого прошёл и Диллашоу, и Сехудо: при этом Пётр откровенно избивал Алджо в первом бою и спорно уступил во втором. Ян ронял в стойке Шона О’Мэлли, с которым остальные бойцы стараются не зарубаться. С Двалишвили Пётр был сам не свой, но даже в том бою из рекордных для UFC 49 попыток тейкдаунов от Мераба только 11 были успешными. Как показал прошедший уикенд, с тейкдаунами Двалишвили не совладал даже олимпийский чемпион Сехудо, что говорить про базового боксёра Яна.

Получается, что даже при всех этих поражениях картина для Петра не такая уж и удручающая. Сейчас команда российского бойца сделала правильный выбор соперника: Ядонг любит зарубиться в стойке, при этом его ударные навыки явно уступают навыкам Петра. Ян должен выполнить свою работу, победить рейтингового оппонента и вернуться в борьбу за титул.

«Когда он прилетел в Таиланд, увидел, как Пётр Ян зашёл в клетку, и не узнал его. Я думал, что это какой-то Халк. Ручища, трапы. Помню те года, когда он был в кемпе, но сейчас — это другой Пётр Ян. По настрою, как он работает, физически, заряд. У него проблема — последние дни перед боем. Если он что-то не поймает, не словит, то он победит. Это лучшая его форма, которую я видел!» — заявил Анатолий Малыхин пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Ян вновь проводил сборы в Таиланде, но на последний этап подготовки улетел в США. Если Петру удалось восстановиться прежде всего ментально, то он точно будет в числе главных претендентов на титул. Стерлинг ушёл в другой дивизион, Сехудо, вполне возможно, завершит карьеру, Кори Сэндхагена Ян уже побеждал. Понятно, что Мераб — следующий претендент, но в случае победы над Ядонгом россиянин будет максимально вовлечён в погоню за титулом.

У Яна по-прежнему лучшая ударная техника в дивизионе, Пётр неплохо защищается от тейкдаунов, да и сам вполне может побороться: Стерлинг, летавший от бросков россиянина, соврать не даст. Если Анатолий Малыхин прав и Пётр действительно вернул себе ту уверенность и те горящие глаза, то всем топам легчайшего веса стоит напрячься. В начале своей карьеры в UFC Ян сметал соперников одного за другим, просто не оставляя никому шансов. В каждом бою он оправдывал своё прозвище Беспощадный, и хочется надеяться, что на UFC 299 мы увидим возвращение того самого мотивированного и заряженного Петра. Тем более что в карде турнира будет и титульный бой в его дивизионе, что должно придать россиянину дополнительной мотивации показать себя с лучшей стороны.