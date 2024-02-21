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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько Шавкат Рахмонов тратит на подготовку к боям в США

Президент казахстанского ММА-промоушена Naiza Нурбек Карабала рассказал о том, сколько топовый полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (18−0) тратит денег на проведение подготовки к боям в США, передают Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

— Никто не видит, сколько бабок — грубо так скажу «бабок» — уходит на подготовительный процесс, на процесс, когда их надо отправлять в Америку, на процесс, когда они там тренируются и еще платят за питание. Я просто сам участвовал в этом.

— А о каких суммах мы говорим?

— За десять дней будет уходить порядка 15 тысяч долларов. И за месяц подготовки уйдет где-то порядка 35−40 тысяч долларов. Это без перелета.

— Я знаю, сколько сейчас [Магомед] Кабардиев тратит, у него уходит около пятерки в месяц.

— Ну это в том темпе, в котором он привык. А у тебя еще фарма есть, питание, проживание. Шавкат точно не будет жить в капсульной комнате. Он будет жить в достаточно хорошем доме или в гостинице хорошей, — сказал Карабала в подкасте Naiza TV.

Напомним, Рахмонов провел в UFC шесть боев и во всех одержал победы, причем все досрочно. «Номад» занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC.

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