Сколько Шавкат Рахмонов тратит на подготовку к боям в США

— Никто не видит, сколько бабок — грубо так скажу «бабок» — уходит на подготовительный процесс, на процесс, когда их надо отправлять в Америку, на процесс, когда они там тренируются и еще платят за питание. Я просто сам участвовал в этом.

— А о каких суммах мы говорим?

— За десять дней будет уходить порядка 15 тысяч долларов. И за месяц подготовки уйдет где-то порядка 35−40 тысяч долларов. Это без перелета.

— Я знаю, сколько сейчас [Магомед] Кабардиев тратит, у него уходит около пятерки в месяц.

— Ну это в том темпе, в котором он привык. А у тебя еще фарма есть, питание, проживание. Шавкат точно не будет жить в капсульной комнате. Он будет жить в достаточно хорошем доме или в гостинице хорошей, — сказал Карабала в подкасте Naiza TV.