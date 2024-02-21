Боец ММА Дацик подписал контракт с Минобороны

По информации агентства, боец подписал с ведомством бессрочный контракт. Отмечается, что вместе с Дациком в зону спецоперации отправится и его сын Ярослав.

В январе сообщалось, что Дацик получил ранение в зоне СВО. На опубликованных из больницы фото спортсмен демонстрирует рваные раны левой руки, при этом его правая рука частично перемотана бинтом. Позднее Дацик опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома.