Федор Емельяненко: «Человек верующий не ругается матом»

«Человек верующий не ругается матом. У нас в зале икона висит, поэтому не принято [в зале материться]. Ребята в храм ходят, поэтому они знают, что ругаться матом нехорошо. Да и когда ты этого не делаешь, тебя и не тянет», — сказал Емельяненко «СЭ».