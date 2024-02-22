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22:33 (мск), источник: Sport24

Нганну раскрыл, с кем проведет следующий бой по правилам ММА

Камерунский боец, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, против кого планирует провести следующий поединок по правилам смешанных единоборств.

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Источник: Reuters

В субботу, 24 февраля, американец Райан Бейдер подерется с бразильцем Хенаном Ферейрой на турнире «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии.

«Победитель боя Бейдер — Ферейра — мой потенциальный следующий соперник. Я подерусь с ним, когда вернусь в ММА. Почему? Во-первых, они оба чемпионы. Это будет бой чемпиона против чемпиона. Для меня нет лучше способа выбрать себе соперника, ведь я сам чемпион, если вы вдруг забыли.

У меня есть намерение вернуться в ММА. Когда я это сделаю, зависит от моего боя 8 марта. Но я не завершал карьеру в ММА. Я просто хочу исполнить свою мечту в боксе», — заявил Нганну в интервью ESPN.

8 марта Фрэнсис Нганну проведет боксерский бой против британца Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

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