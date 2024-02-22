Нганну раскрыл, с кем проведет следующий бой по правилам ММА

«Победитель боя Бейдер — Ферейра — мой потенциальный следующий соперник. Я подерусь с ним, когда вернусь в ММА. Почему? Во-первых, они оба чемпионы. Это будет бой чемпиона против чемпиона. Для меня нет лучше способа выбрать себе соперника, ведь я сам чемпион, если вы вдруг забыли.



У меня есть намерение вернуться в ММА. Когда я это сделаю, зависит от моего боя 8 марта. Но я не завершал карьеру в ММА. Я просто хочу исполнить свою мечту в боксе», — заявил Нганну в интервью ESPN.