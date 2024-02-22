Нганну раскрыл, с кем проведет следующий бой по правилам ММА
Камерунский боец, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, против кого планирует провести следующий поединок по правилам смешанных единоборств.
Камерунский боец, бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, против кого планирует провести следующий поединок по правилам смешанных единоборств.
В субботу, 24 февраля, американец Райан Бейдер подерется с бразильцем Хенаном Ферейрой на турнире «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии.
«Победитель боя Бейдер — Ферейра — мой потенциальный следующий соперник. Я подерусь с ним, когда вернусь в ММА. Почему? Во-первых, они оба чемпионы. Это будет бой чемпиона против чемпиона. Для меня нет лучше способа выбрать себе соперника, ведь я сам чемпион, если вы вдруг забыли.
У меня есть намерение вернуться в ММА. Когда я это сделаю, зависит от моего боя 8 марта. Но я не завершал карьеру в ММА. Я просто хочу исполнить свою мечту в боксе», — заявил Нганну в интервью ESPN.
8 марта Фрэнсис Нганну проведет боксерский бой против британца Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.