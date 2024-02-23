Шавкат Рахмонов высказался о популярности и звездной болезни

— Не знаю. Это зависит от сознания человека. Я не думаю, что я сильно изменюсь, если стану очень богатым. Сколько бы целей я не достигну, все равно останусь таким же. Потому что я получил звание чемпиона мира в 18 лет. Тогда люди говорили, что я молод и скоро поймаю звездную болезнь, — сказал он.

— А сейчас тебе сколько?

— Сейчас мне 29. Десять лет прошло. Я считаю, что я остался таким же, но люди не понимают, что когда человек начинает достигать целей и работать, то времени у них становится меньше. Обижаются, что не уделяешь им время.

— Высокомерным считают?

— Да. Если окружающие тебя люди не будут расти вместе с тобой духовно или материально, то не смогут тебя понять. Если человек не развивается, то его мышление остается на том же уровне, в то время как у другого оно идет выше. Я думаю, что я где-то что-то взял как урок для себя.

Конечно же, я стараюсь быть проще, если говорить о моем характере. Я стараюсь. Я считаю себя таким. Меня иногда смущает, когда люди так близко подходят в аэропортах или в других местах. Иногда хочется, чтобы никто тебя не заметил. Я смущаюсь, когда все подходят фотографироваться, а потом люди вокруг начинают смотреть, кто же это.