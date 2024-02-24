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16:45 (мск), источник: Sport24

Боец UFC Физиев: Петр Ян в бешеной форме перед поединком на UFC 299

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о форме своего одноклубника, россиянина Петра Яна.

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Источник: РИА "Новости"

Физиев и Ян вместе тренируются в Таиланде в спортзале Tiger Muai Thai.

— Как вы оцениваете форму Петра Яна?

— Видел Петра перед его отъездом в Америку. Форма у него бешеная, он прошел хороший лагерь. Это был его лучший лагерь за последние два года, — заявил Физиев в интервью Mma.metaratings.ru.

9 марта Петр Ян проведет бой против китайца Суна Ядуна на турнире UFC 299 в Майами (США).

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