Боец UFC Физиев: Петр Ян в бешеной форме перед поединком на UFC 299
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о форме своего одноклубника, россиянина Петра Яна.
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о форме своего одноклубника, россиянина Петра Яна.
Физиев и Ян вместе тренируются в Таиланде в спортзале Tiger Muai Thai.
— Как вы оцениваете форму Петра Яна?
— Видел Петра перед его отъездом в Америку. Форма у него бешеная, он прошел хороший лагерь. Это был его лучший лагерь за последние два года, — заявил Физиев в интервью Mma.metaratings.ru.
9 марта Петр Ян проведет бой против китайца Суна Ядуна на турнире UFC 299 в Майами (США).