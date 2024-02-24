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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным итогом завершился второй бой Жумагулова после ухода из UFC

Состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам NAIZA 57 в Алматы, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

В этом поединке казахстанский боец Жалгас Жумагулов (15−9) противостоял американцу Кливленду Маклину (17−11). Поединок, рассчитанный на три раунда завершился победой Жумагулова решением судей.

После боя Жумагулов заявил о том, что сломал ногу: «Я в первом раунде сломал ногу и дрался два раунда с поломанной ногой».

Напомним, в декабре Жумагулов провел свой первый бой после ухода из UFC: выступил в лиге Naiza на 55-м номерном ивенте, нокаутировав японского файтера Масато Накамуру.
В UFC казахстанец провел семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Контракт с ним продлен не был.

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