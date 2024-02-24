Неожиданным итогом завершился второй бой Жумагулова после ухода из UFC

После боя Жумагулов заявил о том, что сломал ногу: «Я в первом раунде сломал ногу и дрался два раунда с поломанной ногой».

Напомним, в декабре Жумагулов провел свой первый бой после ухода из UFC: выступил в лиге Naiza на 55-м номерном ивенте, нокаутировав японского файтера Масато Накамуру.

В UFC казахстанец провел семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Контракт с ним продлен не был.