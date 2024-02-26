UFC не смогла уклониться от бойцов

В одном из потенциально самых громких судебных процессов в спортивной индустрии, в рамках которого группа бывших бойцов самого известного и влиятельного промоушена смешанных единоборств (MMA) UFC пытается отсудить у бывшего нанимателя миллиарды долларов, случилась важная подвижка: подтверждена дата начала слушаний. Они стартуют 15 апреля.

Попытка UFC добиться отклонения иска или хотя бы переноса его рассмотрения на более поздний срок ничего не дала. Этот иск ранее был классифицирован американским судом как коллективный. Заявители обвиняют UFC в злоупотреблении доминирующим положением на рынке MMA, то есть в нарушении антимонопольного законодательства.

При наиболее неблагоприятном для UFC развитии событий организация может столкнуться с необходимостью выплатить истцам почти $5 млрд.

В конце минувшей недели в уже десятилетней истории тяжбы, в которую вовлечены UFC, с одной стороны, и ряд бывших бойцов промоушена — с другой, случилась важная подвижка. Во-первых, стороны подали в суд Лас-Вегаса, где и рассматривается дело, письменные обоснования своих позиций, а также предоставили списки свидетелей, которых намерены вызвать. Во-вторых, попытка юристов UFC добиться отклонения иска еще до начала процесса с участием присяжных ничего не дала. Не согласился суд и с ходатайством о переносе процесса на более поздний срок. Судья Ричард Булвейр подтвердил, что процесс стартует уже 15 апреля.

Отметим, что на кону в этой тяжбе стоят очень большие деньги. Сам иск, как уже было сказано, старый, долгое время о нем вообще мало кто вспоминал. Подан он был еще в 2014 году рядом бывших бойцов UFC, среди которых не самые популярные спортсмены, такие как Чунь Ли (в его послужном списке девять побед и три поражения) и Джон Фитч (28 побед, восемь поражений, две ничьи).

Заявители обвинили UFC в злоупотреблении доминирующим положением на рынке MMA, то есть в нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в намеренном установлении монопсонии (ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель и множество конкурирующих друг с другом продавцов товаров или услуг).

Иск был подан к компании Zuffa, на тот момент материнской структуре UFC. Истцы утверждают, что UFC поглощала другие заметные промоушены — в частности, взяла под контроль Pride и Strikeforce, а затем пользовалась своим усилившимся влиянием.

Непосредственно для бойцов, по версии заявителей, это выливалось в искусственное занижение гонораров. В условиях снизившейся конкуренции им приходилось соглашаться на уменьшение заработков. В иске утверждается, что другие крупные спортивные лиги обычно выделяют на поощрение спортсменов около половины доходов. В UFC бойцы получали не более 20%. Правда, в лигах, где атлеты действительно получают половину от генерируемых чемпионатами доходов, есть профсоюзы и, как следствие, коллективные соглашения. В UFC профсоюза нет. Его созданию, утверждают истцы, препятствовало то, что бойцы не являются наемными сотрудниками UFC, а работают в статусе независимых подрядчиков.

Новую жизнь иск получил только летом прошлого года, когда судья Ричард Булвейр постановил, что он будет классифицироваться как коллективный, а также согласился с тем, что в деле речь пойдет о нарушении антимонопольного законодательства. Согласно решению суда, к иску могут присоединиться до 1,2 тыс. спортсменов, работавших на UFC в период с 16 декабря 2010 года по 30 июня 2017 года. При этом, согласно американским законам, потенциальные потерпевшие от незаконных действий UFC не обязаны заявлять о присоединении к иску. Все лица, подпадающие под критерии суда, автоматически будут включены в число получателей возмещения. Впрочем, они могут отказаться от этого, подав соответствующее заявление.

Что касается финансовых требований, заявляемых истцами, то они варьируются в широком диапазоне — от $811 млн до $1,6 млрд. Но поддержка судом антимонопольной сути иска потенциально грозит троекратным увеличением выплат — до $4,8 млрд. Не удивительно, что UFC привлекла к работе над делом сразу четыре юридические фирмы. Истцы обходятся услугами только одной.

Процесс обещает быть долгим, учитывая, что UFC не проявляет никаких признаков того, что могла бы пойти на внесудебное урегулирование. В свежем заявлении UFC по этому делу отмечается, что «суды не должны становиться центрами планирования экономики и позволять работникам, которые по своей воле при консультациях менеджеров и юристов подписали контракты, злоупотреблять антимонопольными законами и требовать что-то сверх причитающегося по договору».

Добавим, что UFC на данный момент контролируется компанией Endeavor Group Holdings. Весной 2023 года она также приобрела World Wrestling Entertainment, структуру, развивающую популярный в Америке реслинг — шоу, основанное на приемах из единоборств, в результате чего капитализация объединенной группы превысила $20 млрд. Доход Endeavor за последний 2022/23 финансовый год (закончился в марте прошлого года) составил более $5 млрд.