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13:27 (мск), источник: ТАСС

Монсон рассказал, что переехал жить в Россию из-за «русской души»

Спортсмен отметил, что в России нашел добрых и гостеприимных людей.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Боец и депутат Джефф Монсон рад, что принял решение стать россиянином, страна привлекает его добрыми людьми и «русской душой». Об этом он рассказал ТАСС.

«У меня было многое в Америке, — сказал Монсон. — Там же осталась и часть моей семьи. Но там не было всего того, что я нашел в России. Это и добрые, гостеприимные люди, и русская душа».

«Я очень рад, что когда-то принял решение стать россиянином», — добавил спортсмен.

Монсону 53 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года он избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».

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