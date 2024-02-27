Монсон рассказал, что переехал жить в Россию из-за «русской души»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Боец и депутат Джефф Монсон рад, что принял решение стать россиянином, страна привлекает его добрыми людьми и «русской душой». Об этом он рассказал ТАСС.

«У меня было многое в Америке, — сказал Монсон. — Там же осталась и часть моей семьи. Но там не было всего того, что я нашел в России. Это и добрые, гостеприимные люди, и русская душа».

«Я очень рад, что когда-то принял решение стать россиянином», — добавил спортсмен.