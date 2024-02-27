Жалгас Жумагулов сделал эмоциональное заявление после победного боя

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

В этом поединке казахстанец дрался со сломанной ногой.

"Итак, друзья, мы провели очередной турнир. Некоторые говорят, что надо бросить, другие говорят, что у тебя есть силы, но если бы я всех слушал, то остался бы на том же месте, что и раньше, и мои мечты остались бы только в моей голове.

Для меня этот бой показал, что все это в наших головах, в глубине души, боль временна и важнее конечная точка! Я хочу быть примером для тех, кто начинает свою карьеру в любой сфере. Это будет непросто, но результаты, несмотря на все испытания, будут приятными! Не слушайте никого, людей много, и в сознании тех, кто говорит, что нет костяка, который не мог бы превысить уровень их мнений и мышления. Ничто не давалось мне легко, и теперь, по воле Всевышнего Аллаха, я наслаждаюсь плодами своего тяжелого и упорного труда! Также в этом бою я хотел подчеркнуть свою борьбу, то, что я смог реализовать и показать.

Спасибо всем людям, которые со мной и переживают! Я видела все пожелания и опасения, пыталась ответить на некоторые, а на некоторые не смогла ответить, но я ценю вашу поддержку. У меня все хорошо Альхамдулиллах! Я скоро поправлюсь и вернусь в строй ИншаАллах! Еще раз спасибо всем!", — написал Жумагулов в соцсетях.

Напомним, в декабре Жумагулов провел свой первый бой после ухода из UFC: выступил в лиге Naiza на 55-м номерном ивенте, нокаутировав японского файтера Масато Накамуру.