Один бой до титульной гонки. Яркая победа Петра Яна вернёт его в борьбу за пояс

В ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США) пройдёт грандиозный номерной турнир — UFC 299. В главном карде турнира состоится возвращение в октагон экс-чемпиона организации в легчайшем весе Петра Яна. Он проведёт бой против китайского бойца Сонга Ядонга.

Пётр не выходил в клетку ровно год. Достаточно солидный простой, но он был необходим россиянину. За это время Ян залечил травмы, восстановился ментально и готов вновь включиться в титульную гонку.

Сейчас россиянин находится на серии из трёх поражений, а в последних пяти боях он проиграл четыре раза. При этом единственное действительно очевидное поражение Пётр потерпел от Мераба Двалишвили. Проигрыш Стерлингу дисквалификацией и повторный проигрыш ему же раздельным решением судей, спорное поражение от действующего чемпиона Шона О’Мэлли- это просто крайне неприятное стечение обстоятельств. В этих боях россиянин как минимум был не хуже своих соперников и попал под судейскую раздачу.

Теперь Пётр возвращается, и примечательно, что, несмотря на столь длительный простой, он сохранил свои позиции в рейтинге. И не просто сохранил, а даже сумел подняться, не проводя бои: после поражения от Двалишвили россиянин располагался на пятой позиции легчайшего веса, сейчас он занимает четвёртую строчку. А значит, что на Петра в UFC по-прежнему рассчитывают.

В дивизионе изменился расклад сил, и теперь он на руку Яну. В легчайшем весе сменился чемпион, и О’Мэлли сделал Петру приятное одолжение: он не просто забрал у Стерлинга пояс, он ещё и отправил Алджо в другой дивизион. Стилистически неудобного парня для россиянина больше нет, и это безусловный плюс для Яна.

Плюсом является и то, что у О’Мэлли и Яна есть незаконченное дело. Первый бой получился очень близким, Шон признавался, что этот поединок был для него самым тяжёлым, но отметил, что два раунда у Петра он всё же забрал. Обычно спорные решения в таких боях — прямая дорога к реваншу, так что россиянину будет относительно легко получить титульный шанс.

Вопрос в том, удержит ли Шон пояс. На этом же турнире UFC 299 он проведёт дебютную защиту с Марлоном Верой, которому уже проигрывал. Конечно, О’Мэлли является фаворитом, и россиянину выгодна его победа. В таком случае и, безусловно, при уверенной победе Петра над Ядонгом можно заявить о себе вновь. При этом россиянин не планирует вызывать О’Мэлли: «Я понимаю, что мне надо провести два-три боя, чтобы вернуться в гонку, но пусть не забывает главное там, кто его привёл туда. Я ему напомню там, если что».

Да, есть ещё Мераб Двалишвили, который сейчас является претендентом номер один. У грузина 10 побед подряд, его лучший друг Алджо покинул дивизион, и ничто не мешает ему взять пояс. И Дана Уайт уже заявил, что грузинский боец сразится с победителем боя О’Мэлли — Вера. На бумаге, конечно, кажется, что UFC выгоднее свести Петра с О’Мэлли и подарить зрителям яркую зарубу в стойке, тем более что их первый бой был зрелищным, чем отдать Шона под каток бесконечных и бесполезных грузинских тейкдаунов.

Но даже если Двалишвили получит титульный бой следующим, то для россиянина это не будет плохим вариантом. У Петра и с Мерабом есть своя предыстория, учитывая, какие страсти кипели между бойцами до их поединка. Россиянин вышел на тот бой с травмой и был сам не свой, поэтому их реванш, особенно если Пётр ярко пройдёт Ядонга и громко вернётся в дивизион, будет крайне актуален. К концу года этот поединок вполне возможен.

Теперь дело за Петром. Всё в его руках, Сонг стилистически удобен для россиянина как ни один другой топовый представитель дивизиона. Все, кто находился с Петром в лагере в Таиланде, отмечают, что Ян сейчас, возможно, в наилучших кондициях за всю карьеру. Россиянин набрал отличную форму, а главное, три поражения подряд и ментальная перезагрузка вернули Петру те горящие глаза, которые были у него в начале пути в UFC. Ян хочет вернуть себе пояс, и сейчас у него есть шансы ворваться в гонку.