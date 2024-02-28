Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Аталанта
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Коламбус
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
16
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
28.02
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» выиграло Кубок Континента
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
28 февраля, источник: Vesti.kz

Как брат Нурмагомедова согласился на бой с дебютантом из Казахстана

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов (16−0) в интервью Sport24 рассказал, как согласился на бой с дебютантом промоушена из Казахстана Бекзатом Алмаханом (17−1), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Ты принял этот бой от безысходности?

— Я просил у UFC топового соперника. Они говорили: «Летом мы дадим тебе бой с топом». Я говорю: «Подпишите контракт. Дайте мне гарантию, что я подерусь летом именно с этим человеком. Подожду, какая разница?» Они говорят: «Нет никакой гарантии, что он с тобой подерется». Я ответил: «Тогда дайте мне бой сейчас, я хочу быть активным». Так мне дали бой (против Алмахана).

3 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) Алмахан и Умар, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведут бой на турнире UFC Fight Night 238.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь