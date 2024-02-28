Как брат Нурмагомедова согласился на бой с дебютантом из Казахстана
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов (16−0) в интервью Sport24 рассказал, как согласился на бой с дебютантом промоушена из Казахстана Бекзатом Алмаханом (17−1), сообщают Vesti.kz.
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов (16−0) в интервью Sport24 рассказал, как согласился на бой с дебютантом промоушена из Казахстана Бекзатом Алмаханом (17−1), сообщают Vesti.kz.
— Ты принял этот бой от безысходности?
— Я просил у UFC топового соперника. Они говорили: «Летом мы дадим тебе бой с топом». Я говорю: «Подпишите контракт. Дайте мне гарантию, что я подерусь летом именно с этим человеком. Подожду, какая разница?» Они говорят: «Нет никакой гарантии, что он с тобой подерется». Я ответил: «Тогда дайте мне бой сейчас, я хочу быть активным». Так мне дали бой (против Алмахана).
3 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) Алмахан и Умар, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведут бой на турнире UFC Fight Night 238.