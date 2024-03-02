Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего соперника для чемпиона UFC Топурии. Это россиянин

«Мовсар Евлоев — это лучший соперник для Илии Топурии. Но я не знаю, даст ли Дэйна Уайт титульный бой Мовсару. Мое мнение — Евлоев заслужил этот шанс», — заявил Хабиб в интервью MMA Junkie.