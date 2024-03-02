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00:54 (мск), источник: Sport24

Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего соперника для чемпиона UFC Топурии. Это россиянин

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предложил соперника для чемпиона мира UFC в полулегком весе, грузина Илии Топурии.

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Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего соперника для чемпиона UFC Топурии. Это россиянин | Источник: Sport24

В середине февраля Топурия завоевал чемпионский пояс, нокаутировав австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 298.

«Мовсар Евлоев — это лучший соперник для Илии Топурии. Но я не знаю, даст ли Дэйна Уайт титульный бой Мовсару. Мое мнение — Евлоев заслужил этот шанс», — заявил Хабиб в интервью MMA Junkie.

Россиянин Мовсар Евлоев провел 18 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Илии Топурии 15 выигрышей в 15 поединках.

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