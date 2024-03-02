Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего соперника для чемпиона UFC Топурии. Это россиянин
Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предложил соперника для чемпиона мира UFC в полулегком весе, грузина Илии Топурии.
Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предложил соперника для чемпиона мира UFC в полулегком весе, грузина Илии Топурии.
В середине февраля Топурия завоевал чемпионский пояс, нокаутировав австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 298.
«Мовсар Евлоев — это лучший соперник для Илии Топурии. Но я не знаю, даст ли Дэйна Уайт титульный бой Мовсару. Мое мнение — Евлоев заслужил этот шанс», — заявил Хабиб в интервью MMA Junkie.
Россиянин Мовсар Евлоев провел 18 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Илии Топурии 15 выигрышей в 15 поединках.