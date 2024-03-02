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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малыхин стал тройным чемпионом ONE FC. Анатолий во второй раз избил голландца де Риддера

Российский боец сделал невозможное.

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Малыхин стал тройным чемпионом ONE FC. Анатолий во второй раз избил голландца де Риддера | Источник: Кадр из трансляции

Вечером 1 марта в Катаре прошел турнир ONE 166, в главном событии которого Анатолий Малыхин встретился с Ренье де Риддером в поединке за чемпионский пояс в среднем весе.

Для Малыхина пояс в категории до 93 кг (весовые категории не совпадают с UFC) должен был стать уже третьим. Сначала российский боец взял временный пояс в тяжелом дивизионе (до 120 кг), одолев белоруса Кирилла Грищенко, затем победил своего сегодняшнего соперника де Риддера, отобрав у того титул в полутяжелом весе (до 102 кг), а в прошлом поединке финишировал Арьяна Буллара и стал неоспоримым чемпионом в тяжах.

Теперь Малыхин захотел оставить некогда дабл-чемпа де Риддера совсем без поясов, став при этом первым в истории тройным чемпионом. Голландец до первого поражения от Малыхина был непобежденным. Его рекорд составлял 16 побед, а до Малыхина он защитил пояс в 93 кг от известных в России бойцов Виталия Бигдаша и Кямрана Аббасова. Анатолий же впервые в карьере сделал 93 кило: всю карьеру он выступал в тяжах.

В начале первого раунда Малыхин пошел вперед, но де Риддер завязал соперника в клинче. По истечении полутора минут голландец уронил Анатолия джебом, но россиянин быстро поднялся и не позволил себя добить. В середине отрезка Малыхин бросил де Риддера, находясь в клинче, но добивания не получилось. Каждый удар Анатолия выглядел опасно, но так же опасно смотрелись и попытки переводов от де Риддера, которые двойной чемпион все же предотвращал. Голландец отбивался от Малыхина ударами коленями по корпусу и фронт-киками — это ему вполне успешно удавалось. Первый раунд получился очень близким, отдать его можно в любую сторону.

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Вторая пятиминутка стартовала с прессинга от россиянина, но де Риддер держал тяжелые удары Малыхина. При этом проходы в ноги голландцу не удавались. По истечении первой минуты Ренье пытался затянуть Анатолия в партер, но Малыхин этого сделать не позволил. Анатолий уверенно действовал первым номером, занимал центр клетки, забивал соперника у сетки, но никак не мог его уронить. Второй отрезок Малыхин забрал уверенно, хотя и у де Риддера были удачные моменты.

Третий раунд Малыхин привычно начал с активных действий, а де Риддер полез в партер. Малыхин занял позицию сверху и бил соперника правой рукой, а затем коленом. Голландец попытался сделать болевой, но Малыхин оттуда выбрался и призвал Ренье подниматься в стойку — а тот просто лежал без сил. Херб Дин остановил бой — стало очевидно, что дальше де Риддер драться не в состоянии.

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