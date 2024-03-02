Умар Нурмагомедов обнял Бекзата Алмахана на битве взглядов перед UFC Vegas 87
Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов и казахстанец Бекзат Алмахан провели битву взглядов перед очным поединком на турнире UFC Vegas 87.
Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов и казахстанец Бекзат Алмахан провели битву взглядов перед очным поединком на турнире UFC Vegas 87.
Трехраундовый бой в легчайшем весе состоится в Лас-Вегасе (США) завтра, 2 марта.
Во время стердауна Умар обнял своего соперника, обернутого во флаг Казахстана.
Умар Нурмагомедов провел 16 боев в ММА и одержал 16 побед. На счету Бекзата Алмахана 14 выигрышей в 15 поединках.