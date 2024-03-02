Иван Емельяненко победил Али Хейбати на Ural FC 6
В пятницу, 1 марта, на площадке Международного центра бокса в Москве проходит турнир Ural FC 6.
В пятницу, 1 марта, на площадке Международного центра бокса в Москве проходит турнир Ural FC 6.
В со-главном событии вечера состоялся бой по правилам бокса в перчатках MMA между российским бойцом Иваном Емельяненко и иранцем Али Хейбати.
Поединок продлился все три отведенных раунда и завершился победой младшего брата Александра и Федора Емельяненко единогласным решением судей.
Вячеслав Василевский и Влад «Белаз» Ковалев выступят в главном поединке турнира Ural FC 6.