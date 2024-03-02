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03:26 (мск), источник: Sport24

Иван Емельяненко победил Али Хейбати на Ural FC 6

В пятницу, 1 марта, на площадке Международного центра бокса в Москве проходит турнир Ural FC 6.

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В со-главном событии вечера состоялся бой по правилам бокса в перчатках MMA между российским бойцом Иваном Емельяненко и иранцем Али Хейбати.

Поединок продлился все три отведенных раунда и завершился победой младшего брата Александра и Федора Емельяненко единогласным решением судей.

Вячеслав Василевский и Влад «Белаз» Ковалев выступят в главном поединке турнира Ural FC 6.

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