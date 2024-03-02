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12:53 (мск), источник: Sport24

Хабиб встретился со звездой «Голден Стэйт»

В ночь на 2 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счетом 120:105.

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На игре побывал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, где встретился со звездой «Голден Стэйт» Стефеном Карри.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С легендарным Карри в Торонто», — подписал Хабиб публикацию в соцсетях.

Карри в этом матче набрал 25 очков, 6 подборов и 6 передач.

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