Хабиб встретился со звездой «Голден Стэйт»
В ночь на 2 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счетом 120:105.
В ночь на 2 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счетом 120:105.
На игре побывал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, где встретился со звездой «Голден Стэйт» Стефеном Карри.
«С легендарным Карри в Торонто», — подписал Хабиб публикацию в соцсетях.
Карри в этом матче набрал 25 очков, 6 подборов и 6 передач.