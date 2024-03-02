Все боятся Умара Нурмагомедова — он что, так силен? Да. Не проиграл ни раунда, топ-борьба, лучшие кики в UFC

В ночь на 3 марта состоится возвращение Умара Нурмагомедова (16−0) после годового простоя.

Двоюродный брат Хабиба не выступал с января прошлого года из-за травмы плеча и отсутствия соперников. Промоушену было так тяжело найти ему смельчака в пару, что пришлось подписывать малоизвестного казаха Бекзата Алмахана (11−1), по бедности на все согласного. Умару такой оппонент ничего, кроме практики, не дает — разве что какой-то блистательный финиш чуть улучшит его турнирные позиции. Букмекеры считают его гигантским фаворитом за 1,08, а шансы казаха оценивают в 9,50.

Вообще, если посмотреть коэффициенты на победу Умара в его последних 6−7 боях, ощущение, что дерется какой-то сверхчеловек:

1,08 на его победу с Алмаханом, 9,50 — на соперника;

1,13 на победу с Барцелосом, 8 — на соперника;

1,11 на победу с Мейнессом, 8 — на соперника;

1,11 — на победу с Келлехером, 8,50 — на соперника;

1,20 — на победу с Морозовым, 5,50 — на соперника;

1,05 — на победу с Гонсалесом, 13 — на соперника;

1,05 — на победу с Онорио, 13 — на соперника.

Такие цифры дают зримое представление, почему Нурмагомедов самый избегаемый боец в этом дивизионе. Если дополнить их развернутыми объяснениями, то получатся вот такие пять пунктов.

Не проиграл ни одного раунда в карьере

За 16 боев в профи никто не дал Умару настоящего сопротивления. Лучше всех себя показал Саид-Йокуб Кахрамонов (который потом оказался в UFC), он действительно неплохо уперся в первом раунде, наступал на Умара и довел 20 значимых ударов, больше других его соперников. Но все равно реальных трудностей создать не смог: всегда был на шаг позади, проиграл все раунды, был перебит и заборот. Чтобы вы понимали уровень Нурмагомедова в борьбе — Кахрамонов в своих трех боях UFC перевел соперников 17 раз, а сам был переведен только дважды. Очень сильного Саида Нурмагомедова, например, он перевел пять раз. Умар же перевел Кахрамонова три раза, ни разу не дав перевести себя.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BySA657_Ilc?si=43StboUPqhCz2Vi2" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очень мало пропускает, никто не может вытащить его на неудобную боксерскую дистанцию

Сильнейшие дистанции Умара — это дальняя дистанция, киков, и ближняя, борцовская. Проблемы ему можно создать только на промежуточной, боксерской (ну или как-то люто отбить ноги лоукиками на длинной — местами, чуть-чуть это удалось Наурузу Дзамихову, с которым Умар дрался в 2017 году), но никто не может вытащить его туда, потому что для этого нужно обойти летящие со всех углов кики и при этом не напороться на тейкдаун.

Нурмагомедов бьет ногами как руками, у него абсолютно лучший в мировых ММА пуш-кик в голову, а хайкиком — знаком вопроса он бьет без малейшего шанса его предугадать — настолько у него пластичный таз и ноги. Умар легко может бросать под 50 киков в голову за три раунда, бросать очень точно и при этом не подставляться под контратаку. Когда сопернику надоедает эта порка, он форсированно сокращает дистанцию и попадается на перевод.

Все это означает, что Умар почти всегда находится в полной безопасности: за 16 боев он пропустил всего 94 значимых удара — это 5,87 пропущенных в среднем за бой, совсем мелочовка.

Его борьба — пожалуй, лучшая в легчайшем весе UFC

Да-да, пусть вас не смущает фигура Мераба Двалишвили. Смотрите сами: рекорд Умара по тейкдаунам в карьере 40−1. Он был переведен всего раз, в самом первом бою в ММА, и это получилось чисто ситуативно — потерял равновесие после хайкика, и Ришат Харисов здорово его подсек. На тот момент Умару было всего 20 лет, этот тейкдаун случился на первой же минуте, тут сказались совершенная малоопытность и частный случай. Поднялся он мгновенно, никто и никогда не контролировал его на земле.

В партере он работает очень эффективно, быстро и плавно меняет позиции, постоянно ищет финиш. На 40 тейкдаунов в ММА у него приходится восемь финишей в партере. У того же Двалишвили на 79 тейкдаунов в UFC приходится только один финиш на земле. Грузин, конечно, превосходит Умара в объеме работы, темпе, количестве проходов, но в чисто борцовской технике и грэпплинге явно уступает. Почти наверняка тейкдауны Мераба Умар будет успешно контрить и сам оказываться сверху. Ну, а в стойке разрыв между ними будет просто разительный, Мерабу придется много пропускать.

Если Умару не удается финишировать соперников в партере, он наглухо их залеживает. Например, Нейта Мейнесса он контролировал на земле 11 из 15 минут боя.

А что у него с функционалом?

Все прекрасно. Да, Умар не дрался в пятираундовых боях, но семь раз дрался в трехраундовых, и всегда его кардио было безукоризненным. Это при том, что он много борется и бьет пачками энергозатратные кики в голову. Вся манера Умара построена на идеальном балансе тела, плавности, отчеканенности, расслабленности и разумности — такие бойцы крайне редко устают. Мы видели исключительный баланс его тела в последнем бою против Барцелоса — он промахнулся коленом, но так скоординировался, что из ниоткуда выбросил левый хук и нокаутировал соперника, которого никто никогда не нокаутировал прежде.

Так как его побеждать?

Хороший вопрос. Давайте пойдем по порядку.

Кори Сэндхаген. Стоечник-интеллектуал, который не уступит Умару в дистанционной игре, но почти наверняка проиграет в борьбе. Кори сам здорово прибавил в атакующей борьбе (против ударников), но его защитную борьбу со времен Стерлинга никто не тестировал. Сила борьбы Умара в том, что он здорово прячет тейкдауны, они у него естественно связываются с ударкой, он не просто берет нажимом. И у него большая школа контроля и грэпплинга. Мало сомнений в том, что он будет подгадывать момент и переводить Кори и, вполне возможно, закончит приемом.

Петр Ян. Давайте пока дождемся его боя с Сонгом Ядонгом, чтобы хотя бы убедиться, что Петр не закончился как топ-боец. А дальше уже прикинем его бой с Умаром. В любом случае, будет очень тяжело — придется постоянно опасаться борьбы и работать с дистанционным юрким ударником, мастерски избегающим боксерских положений.

Мераб Двалишвили. Шансы повыше, чем у Яна и Сэндхагена, но тоже недостаточны. В стойке он будет отдавать уйму очков за счет этой постоянной кикерской плетки, а перевести Умара будет крайне тяжело — тот слишком технично борется, здорово координирован, в технике вольной и грэпплинга превосходит Мераба. Шанс грузина только в том, чтобы предлагать запредельный объем работы на протяжении пяти раундов и измотать соперника. Но сделать это с таким умным, расчетливым соперником будет тяжело: во-первых, сначала надо будет пройти через все его кики и жесткий джеб, а затем не попасться на контрбросок — Нурмагомедов здорово контрит борьбу, он вполне может сам подловить и пролежать на Мерабе полраунда.

У всех остальных рейтинговых бойцов шансов вообще не видно. Так что остаемся при своем мнении — Умару взять пояс могут помешать только травмы.