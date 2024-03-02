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15:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедову предложили провести бой на юбилейном турнире UFC

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что получал предложение провести бой на турнире UFC 300. Его слова приводит MMA Junkie.

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Источник: AP 2023

Нурмагомедов заявил, что организаторы связывались с его менеджером Али Абдель-Азизом. «Но я сказал ему еще примерно год назад: “Неважно, кто тебе звонит, но никогда не связывайся со мной по поводу боя”», — подчеркнул он.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля 2024 года. Промоушен привлек к участию в юбилейном ивенте действующих и бывших звездных бойцов. В рамках UFC 300 заявлены поединки Чарльз Оливейра — Арман Царукян, Иржи Прохазка — Александр Ракич, Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг и другие. В главной схватке подерутся Алекс Перейра и Джамал Хилл.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что ему предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в октагон. «Завершить карьеру было непростым решением, но если он принято — все, конец», — отметил он.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

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