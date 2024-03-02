Нурмагомедову предложили провести бой на юбилейном турнире UFC

Нурмагомедов заявил, что организаторы связывались с его менеджером Али Абдель-Азизом. «Но я сказал ему еще примерно год назад: “Неважно, кто тебе звонит, но никогда не связывайся со мной по поводу боя”», — подчеркнул он.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля 2024 года. Промоушен привлек к участию в юбилейном ивенте действующих и бывших звездных бойцов. В рамках UFC 300 заявлены поединки Чарльз Оливейра — Арман Царукян, Иржи Прохазка — Александр Ракич, Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг и другие. В главной схватке подерутся Алекс Перейра и Джамал Хилл.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что ему предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в октагон. «Завершить карьеру было непростым решением, но если он принято — все, конец», — отметил он.