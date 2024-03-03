Дебютант из Казахстана уронил брата Хабиба! Но Умар Нурмагомедов все равно победил — спасибо борьбе

Источник: Кадр из трансляции

В ночь на 3 марта в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Жаирзиньо Розенструйк встретится с Шамилем Газиевым. А в главном карде российский боец Умар Нурмагомедов провел поединок против казахстанца Бекзата Альмахана.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет пятый бой в UFC. Он дебютировал в промоушене в январе 2021 года, задушив казахстанца Сергея Морозова во втором раунде. В марте 2022-го Умар тем же приемом, удушение сзади, финишировал в первом раунде Брайана Келлехера, а летом того же года единогласным решением судей победил Нейта Мэнесса. Четвертый бой Нурмагомедов провел в январе 2023-го — тогда он за 20 секунд до конца первого раунда брутально нокаутировал ветерана Раони Барселоса.

Источник: Соцсети

Следующим соперником Умара должен был стать американец Кори Сэндхаген. Бой уже был назначен и планировался в августе, но отменился из-за травмы Умара. Теперь Кори отказывается снова принимать бой с Нурмагомедовым, а его примеру последовали и другие бойцы в категории до 61 кг — именно поэтому Умару придется встретиться с дебютантом. Бекзат Альмахан еще ни разу не выступал в UFC, а подписался в промоушен он только потому, что матчмейкеры не нашли соперника Умару из тех бойцов, кто находится на контракте.

Первый раунд начался с киков от Альмахана и жесткого оверхенда от казаха, после которого Нурмагомедов упал! После этого Бекзат попытался добить, но Умар завязал Альмахана в партере, вышел за спину и начал ждать удобного момента для удушающего. Накинуть петлю на шею не получилось — казахстанец отбивался и не отдавал позицию. Умар решил не продолжать, развернулся и принялся бить соперника из гарда. В голову Альмахана прилетело несколько хлестких локтей, и в целом раунд остался за Нурмагомедовым, даже несмотря на нокдаун вначале.

Начало второго отрезка получилось более осторожным. Альмахан снова попытался поймать размашистым ударом, но по истечении первой минуты оказался на канвасе. Умар пытался улучшить позицию, но в какой-то момент потерял контроль и чуть не пропустил колено в голову, когда бойцы вставали. Вскоре Нурмагомедов снова повалил Бекзата, вышел в фулл-маунт и принялся забивать его. Казалось, казахстанцу осталось немного, но он вылез из-под натиска соперника. Правда, каждый раз Умар возвращал его на исходную позицию.

Финальная пятиминутка началась с опасного рассекающего хай-кика от Альмахана — до цели он не дошел. Бекзат очень остро работал в стойке — было заметно, что Умар опасается его ударов и стремится поскорее перевести бой вниз. Весь третий раунд Нурмагомедов контролировал соперника в партере и пытался выйти на прием. Задушить Альмахана так и не получилось: сирена прозвучала, когда бойцы находились у сетки и Бекзат не находился в реальной опасности.