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09:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газиев досрочно уступил Розенстрайку в главном событии UFC Vegas 87

Газиев досрочно уступил Розенстрайку в главном событии UFC Vegas 87.

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Источник: UFC Eurasia

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА), представляющий Бахрейн уроженец Дагестана Шамиль Газиев не смог одолеть тяжеловеса из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе (США).

Главное событие вечера завершилось первым поражением Газиева в профессиональной карьере (технический нокаут в четвертом раунде).

Рекорд Газиева — 12 побед и одно поражение. В активе Розенстрайка теперь 14 побед при пяти поражениях.

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