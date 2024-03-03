Газиев досрочно уступил Розенстрайку в главном событии UFC Vegas 87.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА), представляющий Бахрейн уроженец Дагестана Шамиль Газиев не смог одолеть тяжеловеса из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе (США).