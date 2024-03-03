Обнародован гонорар казахстанца после дебюта в UFC
Казахстанский боец Бекзат Алмахан узнал о сумме гонорара за бой с Умаром Нурмагомедовым на UFC Fight Night 238, передают Vesti.kz со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.
Казахстанский боец Бекзат Алмахан узнал о сумме гонорара за бой с Умаром Нурмагомедовым на UFC Fight Night 238, передают Vesti.kz со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.
Бой Бекзата Алмахана (11−2) с Умаром Нурмагомедовым (17−0) завершился победой российского спортсмена. Казахстанец, для которого это был дебют в американском промоушене, уступил единогласным решением судей.
По данным источника, Алмахан заработал базовый гонорар в размере 16 тысяч долларов (12 — за выход, 4 — поощрение от спонсоров).
В то время как соперник Алмахана Нурмагомедов получил в разы больше — 52,5 тысячи долларов (24 — за выход, 24 — за победу, 4,5 — бонусы от спонсоров).
Для россиянина это 17-я победа в 17 профессиональных поединках, это был его пятый выход под эгидой UFC. У Алмахана прервалась серия из восьми побед подряд (основываясь на данных UFC и Sherdog). Это его второе поражение в карьере.