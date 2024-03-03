Обнародован гонорар казахстанца после дебюта в UFC

Источник: Соцсети

Бой Бекзата Алмахана (11−2) с Умаром Нурмагомедовым (17−0) завершился победой российского спортсмена. Казахстанец, для которого это был дебют в американском промоушене, уступил единогласным решением судей.

По данным источника, Алмахан заработал базовый гонорар в размере 16 тысяч долларов (12 — за выход, 4 — поощрение от спонсоров).

В то время как соперник Алмахана Нурмагомедов получил в разы больше — 52,5 тысячи долларов (24 — за выход, 24 — за победу, 4,5 — бонусы от спонсоров).