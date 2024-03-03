Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Аризона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Лорьян
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
21
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
02
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Алания
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Гавр
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Метц
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Лечче
11
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Локомотив
21
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Черноморец
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Борнмут
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Гранада
51
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Родина
02
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Тулуза
Ницца
21
Хоккей. НХЛ
4.03
Баффало
Виннипег
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота
Сан-Хосе
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Сассуоло
10
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Амур
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Факел
11
Хоккей. НХЛ
4.03
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Лада
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
21«Зенит» не смог обыграть «Спартак» на «Газпром Арене»
21В Казани открылись Игры Будущего
19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародован гонорар казахстанца после дебюта в UFC

Казахстанский боец Бекзат Алмахан узнал о сумме гонорара за бой с Умаром Нурмагомедовым на UFC Fight Night 238, передают Vesti.kz со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Наверх
Источник: Соцсети

Бой Бекзата Алмахана (11−2) с Умаром Нурмагомедовым (17−0) завершился победой российского спортсмена. Казахстанец, для которого это был дебют в американском промоушене, уступил единогласным решением судей.

По данным источника, Алмахан заработал базовый гонорар в размере 16 тысяч долларов (12 — за выход, 4 — поощрение от спонсоров).

В то время как соперник Алмахана Нурмагомедов получил в разы больше — 52,5 тысячи долларов (24 — за выход, 24 — за победу, 4,5 — бонусы от спонсоров).

Для россиянина это 17-я победа в 17 профессиональных поединках, это был его пятый выход под эгидой UFC. У Алмахана прервалась серия из восьми побед подряд (основываясь на данных UFC и Sherdog). Это его второе поражение в карьере.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь