Названа главная причина поражения казаха в бою против брата Хабиба

Источник: UFC

Их поединок прошел в основном карде турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите легчайшего веса. В начале схватки Алмахан отправил соперника в нокдаун, но затем Нурмагомедов пришел в себя и уверенно довел противостояние до победы решением судей.

«Это был удивительный дебют. Для первого раза — казахстанец проявил себя наилучшим образом. Он смог удивить и ошеломить соперника. Ему не хватило опыта, чтобы воспользоваться своим шансом. Было заметно, что Умар превосходит в мастерстве и опыте. Однако эффектное появление казахстанца — пришлось по душе всем. Я думаю, что он сможет удивить и добиться побед в UFC», — отметил Смит.

Для россиянина это 17-я победа в 17 профессиональных поединках, это был его пятый выход под эгидой UFC. У Алмахана прервалась серия из восьми побед подряд (основываясь на данных UFC и Sherdog). Это его второе поражение в карьере.