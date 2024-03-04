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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Названа главная причина поражения казаха в бою против брата Хабиба

Британский журналист Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz дебютный бой казахстанца Бекзата Алмахана (14−2) в UFC. В ходе беседы он назвал главную причину его поражения от россиянина Умара Нурмагомедов (17−0).

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Источник: UFC

Их поединок прошел в основном карде турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в лимите легчайшего веса. В начале схватки Алмахан отправил соперника в нокдаун, но затем Нурмагомедов пришел в себя и уверенно довел противостояние до победы решением судей.

«Это был удивительный дебют. Для первого раза — казахстанец проявил себя наилучшим образом. Он смог удивить и ошеломить соперника. Ему не хватило опыта, чтобы воспользоваться своим шансом. Было заметно, что Умар превосходит в мастерстве и опыте. Однако эффектное появление казахстанца — пришлось по душе всем. Я думаю, что он сможет удивить и добиться побед в UFC», — отметил Смит.

Для россиянина это 17-я победа в 17 профессиональных поединках, это был его пятый выход под эгидой UFC. У Алмахана прервалась серия из восьми побед подряд (основываясь на данных UFC и Sherdog). Это его второе поражение в карьере.

Напомним, Умар является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и занимает 13-е место в рейтинге легчайшего веса UFC.

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