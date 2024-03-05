Шавкат Рахмонов оценил дебют Алмахана в UFC в бою с братом Хабиба

3 марта Алмахан в основном карде турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) противостоял Умару Нурмагомедову (17−0) в лимите легчайшего веса.

«Бекзат хорошо подрался, молодец! Показал казахский характер, сильный пацан. Немного не хватило опыта. Сразу вышел против такого сильного соперника, опытного, с такой сильной школой, как Умар Нурмагомедов. Не отступил», — заявил Рахмонов.

В начале схватки Алмахан отправил соперника в нокдаун, но затем Умар, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова пришел в себя и уверенно довел противостояние до победы решением судей.