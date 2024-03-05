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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб заявил, что не завершил карьеру тренера: «Я продолжаю учить братьев борьбе»

"Нет, я не закончил с тренерской деятельностью. Иногда я хожу в зал и делюсь опытом и знаниями со всеми своими братьями.

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Хабиб заявил, что не завершил карьеру тренера: «Я продолжаю учить братьев борьбе» | Источник: Sports.Ru

Так что я не закончил тренировать, но с бойцовской неделей и нахождением в углу я действительно закончил.

Но я продолжаю учить братьев, это одна из важнейших вещей в моей жизни сейчас. Пока мне не исполнилось, скажем, 40 лет, у меня есть чем поделиться в плане грэпплинга и борьбы", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб раскритиковал UFC за организацию боя Холлоуэя и Гейджи: «В этом просто нет смысла».

? Все легенды, с которыми встречался Хабиб.

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