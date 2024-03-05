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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб Нурмагомедов: «Пару недель назад старший сын спросил меня: “Папа, ты умеешь драться как Ислам Махачев?”

«Сын стал задавать мне много вопросов: “Что насчет этого и этого?” Ведь когда я закончил с боями, ему было всего три года, он ничего не понимал.

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Хабиб Нурмагомедов: «Пару недель назад старший сын спросил меня: “Папа, ты умеешь драться как Ислам Махачев?” | Источник: Sports.Ru

Пару недель назад он спросил меня: «Папа, ты можешь драться как Ислам Махачев?» Я ему ответил: «Почему ты спрашиваешь?» Он сказал: «Потому что я никогда не видел, как ты дерешься».

И я такой: «Ладно, это хороший вопрос». А потом сказал ему, что он был совсем ребенком, когда я дрался.

Но теперь сын просит показать ему мои бои. И теперь я не знаю, что с ним делать. Не хочу, чтобы он шел в профессиональные бойцы. Но если сын захочет, то это его выбор", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб заявил, что не завершил карьеру тренера: «Я продолжаю учить братьев борьбе».

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