Хабиб Нурмагомедов: «Пару недель назад старший сын спросил меня: “Папа, ты умеешь драться как Ислам Махачев?” | Источник: Sports.Ru

Пару недель назад он спросил меня: «Папа, ты можешь драться как Ислам Махачев?» Я ему ответил: «Почему ты спрашиваешь?» Он сказал: «Потому что я никогда не видел, как ты дерешься».

И я такой: «Ладно, это хороший вопрос». А потом сказал ему, что он был совсем ребенком, когда я дрался.

Но теперь сын просит показать ему мои бои. И теперь я не знаю, что с ним делать. Не хочу, чтобы он шел в профессиональные бойцы. Но если сын захочет, то это его выбор", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.