Хабиб − о старом и нынешнем дизайне пояса UFC: «Прежний мне больше нравится»

Какой мне больше нравится? Старый. Потому что с детства именно этот пояс хотел, дизайн не менялся.

Честно скажу, как я их выиграл, с тех пор ни разу их не видел. Дома на окно поставил − они так и лежат", − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.