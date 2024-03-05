Хабиб − о старом и нынешнем дизайне пояса UFC: «Прежний мне больше нравится»
"У меня четыре пояса: два старых и два новых. Мне дали пояса за бой с Яквинтой, за бой с Конором − это старый дизайн. А новый − Порье и Гейджи.
"У меня четыре пояса: два старых и два новых. Мне дали пояса за бой с Яквинтой, за бой с Конором − это старый дизайн. А новый − Порье и Гейджи.
Какой мне больше нравится? Старый. Потому что с детства именно этот пояс хотел, дизайн не менялся.
Честно скажу, как я их выиграл, с тех пор ни разу их не видел. Дома на окно поставил − они так и лежат", − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов: «Любимые комментаторы − Черданцев, Гусев и Елагин. Аршавин − лучший игрок в российском футболе».
Хабиб − о футбольных симуляторах: «В молодости я только в PES играл».