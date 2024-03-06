Первый бой после ухода из UFC: Дамир Исмагулов провел дуэль взглядов и процедуру взвешивания

Его соперником будет один из топовых представителей легкого веса в российском ММА Эдуард Вартанян (25−4). Поединок между ними пройдет завтра, 6 марта и возглавит бойцовский турнир российской организации «Наше дело» в Санкт-Петербурге (Россия). Бой пройдет по правилам кикбоксинга.