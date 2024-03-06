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01:30 (мск), источник: Vesti.kz

Первый бой после ухода из UFC: Дамир Исмагулов провел дуэль взглядов и процедуру взвешивания

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов (24−3) прошел процедуру взвешивания перед первым боем после окончания контракта с UFC, сообщают Vesti.kz.

Источник: UFC

Его соперником будет один из топовых представителей легкого веса в российском ММА Эдуард Вартанян (25−4). Поединок между ними пройдет завтра, 6 марта и возглавит бойцовский турнир российской организации «Наше дело» в Санкт-Петербурге (Россия). Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

«Завтра будет по-настоящему зрелищное шоу», — заявил перед боем Исмагулов, который также поучаствовал с соперником в дуэли взглядов.

Отметим, что в июне 2023 года в рамках финала Гран-при ACA Вартанян нанес поражение нокаутом другому казахстанцу Артему Резникову.

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