Аршавин — о Хабибе: «Он точно входит в тройку лучших бойцов ММА»
— На какое место поставили бы Нурмагомедова в рейтинге бойцов ММА?
— На какое место поставили бы Нурмагомедова в рейтинге бойцов ММА?
— Честно, не разбираюсь [в этом виде спорта], но он точно входит в тройку лучших, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Хабиб выговорился: о нереальных пирожках, великом Аршавине и готовности душить Конора до отключки.
Хабиб Нурмагомедов: «Любимые комментаторы − Черданцев, Гусев и Елагин. Аршавин − лучший игрок в российском футболе».