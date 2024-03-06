Аршавин — о Хабибе: «Он точно входит в тройку лучших бойцов ММА» | Источник: Sports.Ru

— Честно, не разбираюсь [в этом виде спорта], но он точно входит в тройку лучших, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Хабиб выговорился: о нереальных пирожках, великом Аршавине и готовности душить Конора до отключки.